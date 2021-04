Peñarol vs. Cerro Largo EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports desde el Estadio Campeón del Siglo, a las 7.30 p. m. en el horario peruano. El partido corresponde a la vuelta de la etapa 3 rumbo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

Con un marcador abierto tras el empate 2-2 en el juego de ida, los uruguayos Peñarol y Cerro Largo se jugarán este martes el pase a uno de los grupos más complicados que tendrá la próxima fase de la Copa Sudamericana.

El sorteo, que tuvo lugar el pasado viernes en Asunción, dictaminó que el vencedor de este encuentro avance al Grupo E, donde esperan el River Plate de Paraguay, el Sport Huancayo de Perú y el Corinthians de Brasil, uno de los conjuntos más fuertes que tiene esta edición del torneo continental.

Peñarol vs. Cerro Largo: ficha del partido

Peñarol vs. Cerro Largo detalles del partido ¿Cuándo juegan? Martes 13 de abril ¿Dónde? Estadio Campeón del Siglo ¿A qué hora? 9.30 p. m. en Uruguay - 7.30 p. m. en Perú ¿En qué canal? Directv Sports

Peñarol vs. Cerro Largo: posibles alineaciones

Cerro Largo: Washington Aguerre; Emanuel Beltrán, Mauro Brasil, Agustín Heredia, Robinson Ferreira; Gonzalo Lamardo, Gabriel Báez, Hamilton Pereira, Ángel Cayetano; Thiago Nascente, Enzo Borges.

DT: Danielo Núñez

Peñarol: Kevin Dawson; Fabricio Formiliano, Giovanni González, Joaquín Piquerez, Rodrigo Abascal; Walter Gargano, Jesús Trindade, Gary Kagelmacher, David Terans; Facundo Torres, Agustín Álvarez Martínez.

DT: Mauricio Larriera

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Cerro Largo HOY?

La transmisión del partido entre Cerro Largo vs. Cerro Largo EN VIVO empezará a partir de la 7.30 p. m. en Perú. A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver juego de Peñarol vs. Cerro Largo?

El partido entre Peñarol vs. Cerro Largo por la Copa Sudamericana será transmitido por DirecTV en el territorio peruano, mira la lista de canales:

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Alemania: DAZN

Internacional: Bet365

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal: Sport TV4, Sport TV LIVE

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

Peñarol vs. Cerro Largo: ¿dónde ver el partido por la Copa Sudamericana?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del Peñarol vs. Cerro Largo EN VIVO, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿Qué canal es DIRECTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; no obstante, para quienes ya están suscritos, no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta forma, podrán disfrutar de los beneficios.

