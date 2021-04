Si bien el último viernes 9 de abril se llevó a cabo el sorteo de la Fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, aún quedan definir algunos cupos. Desde este martes 13 hasta el jueves 15 de este mes se llevarán a cabo los partidos de vuelta de la Fase 3 del mencionado torneo para conocer a los últimos inquilinos.

Santos vs. San Lorenzo iniciarán la jornada este martes 13 en el Estadio Vila Belmiro desde las 7.30 p. m. El ganador de este duelo clasificará al Grupo C, donde ya están Boca Juniors (Argentina), Barcelona SC (Ecuador) y The Strongest (Bolivia) . En el cotejo de ida, el Peixe sacó una importante victoria en condición de visita al ganar por 3-1 a los cuervos.

El miércoles 14 habrán dos encuentros. Independiente del Valle, que superó por 2-1 en la ida, viajará a Brasil para enfrentar a Gremio (5.15 p. m.) en el Arena do Grêmio. El que salga victorioso de este partido clasificará al Grupo A, donde están Palmeiras (Brasil), Defensa y Justicia (Argentina) y Universitario de Deportes (Perú) .

Tras este cotejo, Libertad de Paraguay vs. Atlético de Nacional se verán las caras desde las 7.30 p. m. en el Estadio Atanasio Girardot. En el partido de ida, los paraguayos se impusieron por la mínima diferencia. El triunfador irá al Grupo F con Nacional (Uruguay), Universidad Católica (Chile) y Argentinos Juniors (Argentina) .

Finalmente, Junior de Barranquilla vs. Bolívar protagonizarán el último duelo de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2021. En la ida, los bolivianos lograron ganar por 2-1 y, de mantener su diferencia, clasificaría al Grupo D con River Plate (Argentina), Santa Fe (Colombia) y Fluminense (Brasil) .

Martes 13

7.30 p. m. | Santos vs. San Lorenzo | Vila Belmiro | ESPN 2.

Miércoles 14

5.15 p. m. | Gremio vs. Independiente del Valle | Arena do Grêmio | ESPN

7.30 p. m. | Atlético Nacional vs. Libertad | Atanasio Girardot | ESPN.

Jueves 15

7.30 p. m. | Junior vs. Bolívar | Metropolitano Roberto Meléndez | ESPN.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.