Claudio Vivas parece no haber superado su sorpresiva salida de Sporting Cristal en septiembre del 2019, a pesar de que en ese momento se encontraba a solo un punto del primer lugar del Torneo Descentralizado. Para el entrenador argentino, la responsabilidad de este hecho recae en quienes eran los directivos del club bajopontino.

“Sin ninguna duda que me cocinaron en Sporting Cristal. Entre Alfonso García Miró, el gerente que ahora trabaja en Alianza (José Bellina) y el entrenador de reserva (Manuel Barreto) me cocinaron. Lo venían cocinando y no entendí mi salida. Nunca entendí por qué me fui de trabajar de Perú. Yo me fui con los 59% de los puntos, a un punto de Binacional que luego fue campeón. Empatamos y el lunes me llamaron para rescindir”, señaló en Fútbol como cancha de RPP.

“Luego de un partido ganado, Alfonso García Miró me preguntó por qué lo habíamos ganado sin posesión. Los tres puntos quedaron en casa, pero quizá querían un entrenador al que le digan qué hacer. No sentí que hubo intromisión en Sporting Cristal, a lo mejor querían un técnico más vulnerable, pero yo no me deje dominar; logramos vender a Pacheco a Fluminense cuando jugamos contra Zulia, cedimos a Pretell y a Chávez a la selección nacional”, añadió.

En septiembre de 2019, Claudio Vivas fue destituido del cargo de entrenador de Sporting Cristal pese a que se encontraba peleando los primeros lugares del torneo de aquel año. Sin embargo, la directiva celeste no pasó por alto la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana ante Zulia, que incluso entrenó en un parque previo al duelo.

Otro factor que pesó para tomar dicha decisión fue que el estratega argentino decidió alinear un once alternativo en el duelo ante Alianza Lima para ‘cuidar’ a sus principales figuras, con miras el choque ante los venezolanos. Finalmente, los celestes perdieron ambos encuentros, lo que generó una pequeña crisis deportiva que terminó en la salida de Vivas y en la posterior elección de Manuel Barreto como su sucesor.

