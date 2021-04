WrestleMania 37: Kevin Owens recordó pelea en Perú en la previa del evento

En la antesala de WrestleMania 37, Kevin Owens se acordó del Perú al momento de promover su pelea contra Sami Zayn en el día 2 del magno evento de WWE.

El luchador canadiense recordó a nuestro país cuando compartió momentos junto a su examigo Sami Zayn al señalar que batalló en diversos lugares en su compañía. “He peleado en Perú”, mencionó Owens.

Kevin Owens recordó al Perú en el evento más importante de lucha libre. Foto: captura Twitter

WrestleMania 37: previa

Sasha Banks y Bianca Belair protagonizarán el combate estelar de la primera jornada de WrestleMania 37. La ‘Jefa’ pondrá en juego el campeonato de mujeres de SmackDown ante ‘The Est’, quien ganó el Royal Rumble Femenino. La rivalidad de las dos luchadoras ha aumentado durante las últimas semanas, pero todo indica que la exluchadora de NXT será la ganadora.

Seth Rollins tendrá una lucha de ensueño con Cesaro, quien nunca ha estado antes en este evento de forma individual. El ‘Arquitecto’ reapareció en la WWE a inicios de este año, tras varios meses de ausencia por el embarazo de su pareja Becky Lynch y el nacimiento de su hijo. Para esta ocasión, él se medirá ante un titán de la lucha libre como lo es el suizo.

Bad Bunny será una de las estrellas ajenas a los deportes que tendrá su momento en un WrestleMania. El cantante puertorriqueño formará una dupla con Damian Priest para chocar ante The Miz y John Morrison. Por otro lado, The New Day enfrentará a AJ Styles y Omos por los títulos en parejas de RAW.

