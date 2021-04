Real Madrid se impuso ante Barcelona por LaLiga

La ambición del Real Madrid de Zinedine Zidane también abarca LaLiga, aquella que miraba de reojo fechas atrás y que hoy acaricia de cerca gracias al trabajo que realizó en el Estadio Alfredo Di Stefano para neutralizar a su clásico rival. Y es que la celebración blanca parece interminable, luego de dar el primer paso para clasificar a las semifinales de la Champions League al vencer en la ida al PSG, hoy Madrid despertó en el primer lugar de la Liga Española -igualado con el Atlético de Madrid- tras superar (2-1) al Barcelona.

Un Real compacto, rápido y sorpresivo no necesitó mucho tiempo para opacar a un Barcelona lento y largo, por lo menos en los primeros 45 minutos. ¿Messi? Fue neutralizado y si bien asustó con un tiro olímpico que casi ingresa al arco de Thibaut Courtois, no logró dejar huella en el encuentro.

Goles y tormenta

Tantas veces criticado, el incomprendido Karim Benzema fue el encargado de abrir el marcador con un taco de lujo, que venció a Marc-André ter Stegen. A los 13′, el volante uruguayo Federico Valverde generó una acción individual que encontró mal parada a la defensa del Barcelona. Le dio un pase a Lucas Vázquez y este no dudó en cederle el balón al delantero para anotar su gol número 19 y seguir en la pelea por ser el goleador del torneo.

El tanto solo envalentonó a los locales, pues ejercieron presión y obtuvieron recompensa. Sobre los 28 minutos, una falta generada por Vinicius Jr, quien fue derribado por Ronald Araújo en el área grande del elenco azulgrana, fue muy bien cobrada por el alemán Toni Kroos para poner el 2-0, el tercero en su cuenta personal en LaLiga. La superioridad blanca le dio más de un dolor de cabeza a la defensa del equipo de Koeman, pero no estuvieron finos.

De regreso al campo para la etapa final, una tormenta se hizo presente en Valdebebas. Tan disconforme quedó el DT del Barcelona que mandó a la cancha a Antoine Griezmann por Dest y el cotejo se transformó de ida y vuelta, con la lluvia como condimento. Real Madrid adelantó las líneas, sin liquidar y dejando espacios. Fue entonces cuando llegó el descuento (60′) de Mingueza, quien capturó una pelota suelta en su excursión al área rival luego del centro de Jordi Alba y la apertura de piernas de Griezmann.

El gol no fue suficiente para que los azulgranas se adueñaran de lo que quedaba del encuentro. Vinicius Jr. intentó ampliar diferencias y enseguida Messi habilitó a Alba, que llegó hasta las narices de Courtois pero fue tapado por el guardameta belga. Sobre la hora, más emociones. Reclaman penal Mendy sobre Braithwaite, pero no se cobra. Luego Casemiro fue expulsado por doble amarilla por una infracción en el borde del área sobre Mingueza que fue ejecutada por Messi sin éxito. El argentino no ha marcado ni ha asistido en ninguno de los últimos siete clásicos. Justo desde que se fue Cristiano a la Juventus.

El Real Madrid da caza al Atlético, que juega hoy. Ha ganado los dos partidos por la Liga Española al Barcelona (1-3 y 2-1), algo que no sucedía desde la temporada 2007-08. Su ambición hoy lo hace celebrar.

Las cifras

6 victorias en 11 clásicos lleva Zinedine Zidane.

39 clásicos jugados suma Benzema y anotó 10 goles.

Reacciones

Ronald Koeman - DT de Barcelona

“Solo pido que el arbitraje acierte. El penal es clarísimo. No sé por qué hay VAR en España si no entra. Y debía añadir más de 4′ de tiempo extra. Tenemos que quedarnos callados una vez más”.

Zinedine Zidane - DT del Real Madrid

“Hemos merecido la victoria. La jugada del gol de Benzema es puro talento. Físicamente estamos al límite. Queda mucho y no podemos hacer tonterías. Estos dos partidos nos han exigido muchísimo”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.