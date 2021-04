Pelé recordó a Maradona: “Bromeaba sobre quién era mejor”

El astro brasilero conocido en el mundo deportivo como Pelé recordó con emoción a Diego Armando Maradona en una de las épocas más especiales que pasaron como futbolistas sobre la rivalidad deportiva que tuvieron por ”ser el mejor”.

El tres veces campeón del mundo con su selección contó los emotivos encuentros que tenía con el exfutbolista que falleció en noviembre del 2020: “ Siempre bromeábamos sobre quién era mejor, pero para Dios todos somos iguales ”, declaró a Rai Tre.

Asimismo, Pelé comentó que la relación entre ambos siempre fue amigable, y reveló la respuesta que le daba a Maradona cuando se autoproclamaba el mejor en la historia del deporte rey.

Pelé y Diego Maradona fueron rivales por mucho tiempo, pero en los últimos años su relación mejoró. Foto: AFP

“ A veces nos encontrábamos y pese a que no tuviéramos una relación muy cercana, bromeábamos. Él me decía ‘cuidado porque dicen que yo soy mejor que tú’. Y yo le decía ‘puedes ser mejor, pero yo marco con la derecha, con la zurda, de cabeza, y tú no’ , y reíamos”, declaró Pele.

Entre otros temas, el exjugador de Santos y Cosmos dejó en claro que al inicio no estuvo conforme con el apelativo con el que se hizo conocido a nivel mundial, pues prefería que lo llamaran por su nombre.

“Mi nombre era Edson y todos me llamaban Pelé. No me gustaba Pelé porque yo era un fan de (el inventor estadounidense, Thomas) Edison”, sentenció Edson Arantes do Nascimento,

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.