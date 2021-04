Ousmane Dembélé revela su nuevo apodo en Barcelona: “Me llaman Eto’o”

Barcelona y Real Madrid se enfrentaron este último sábado en una nueva edición del clásico de España en el Estadio Alfredo Di Stefano. Los dirigidos por Zinedine Zidane se llevaron el triunfo gracias al golazo de taco de Karim Benzema y a un tiro libre de Toni Kroos.

Pero pese a esta dura caída, el futbolista Ousmane Dembélé, quien atraviesa por un buen momento en el elenco catalán, confesó que la interna del equipo lo ha bautizado como Samuel Eto’o. Y es que, sus 10 goles y 4 asistencias lo han catapultado a consagrarse como una de las cartas de ataque más importantes de los dirigidos por Ronald Koeman.

“Como ahora juego de punta, en el vestuario me llaman Samuel Eto’o”, expresó el francés para beIN. Pero a pesar de su actualidad positiva con Barcelona, ‘El Mosquito’ sigue sin poder convencer a la directiva y fanáticos luego que se convierta en el segundo fichaje más caro del club. Sus constantes lesiones y su vida algo agitada, han sido uno de los factores para su irregularidad.

“Cuando pasas cuatro años en Barcelona, no te pueden hablar de estilos de vida. El mío es bueno. No me esperaba vivir todo esto. Me han criado para estar siempre sonriente, divertirme jugando. No estoy actuando en un rol”, añadió.

Para finalizar, el ex Borussia Dortmund afirmó que la presencia de Lionel Messi en la interna del primer equipo culé es muy importante. “Da confianza a los jóvenes, nos ayuda mucho, a mí me da consejos”, sentenció.

