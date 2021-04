DT de Cusco FC, Carlos Ramacciotti: Hacemos todo bien pero no podemos ganar

Se han jugado tres fechas del campeonato peruano y Cusco FC no ha podido celebrar una victoria y sumar tres puntos. En la primera fecha cayó 1-0 ante Alianza Universidad y en las siguientes empató 2-2 con Cienciano y Alianza Lima, respectivamente. En los hinchas hay preocupación porque ven que el plantel de jugadores que tienen es uno de los mejores en el medio.

El entrenador Carlos Ramacciotti salió al frente para explicar la situación asegurando que les falta “una gota de ayuda y suerte que todos los equipos deben tener”.

“Nos cobraron cuatro penales, lo que nos cobran a nosotros no lo hacen en otros partidos. Es muy injusto, en la vida uno quiere hacer cosas pero no salen, en el fútbol hacemos todo bien pero no podemos lograr el triunfo, no tengo una crítica contra alguien que no haya puesto al cien por ciento en el plantel”, indicó el argentino.

Sobre el trabajo realizado en los días de para dio cuenta de que buscan solucionar problemas de funcionamiento, en que se juegue más y defienda más. Trata de incular la idea de tener esfuerzo y controlar la ventaja que se saca en cada compromiso. “Nos empataron faltando muy poco, trabajamos en las coordinaciones defensivas”.

Finalmente, les dijo a los hinchas cusqueños que pronto llegarán los triunfos y habrá más confianza y tranquilidad. “Las cosas van a terminar bien”.