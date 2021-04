Asistente de Reynoso en Cruz Azul: Tenemos la espinita de ganar el título

Cruz Azul igualó el récord de victorias consecutivas en la historia del fútbol mexicano al vencer 1-0 al Guadalajara el último sábado en el estadio Azteca, en partido correspondiente a la decimocuarta jornada del torneo Guard1anes Clausura 2021.

Esta fue la duodécima victoria al hilo del equipo celeste, y así igualó las marcas que establecieron el Necaxa en la temporada 1934-1935 y el León en el torneo Clausura 2019.

Con este resultado, Cruz Azul llegó a 36 puntos y se afianzó en el liderato de la clasificación. Tras la victoria, el DT la Máquina Cementera, Juan Reynoso, no pudo acudir a la conferencia de prensa, luego que el ‘Cabezón’ fue expulsado de la contienda.

Es por ello que uno de sus asistentes, Joaquín Velázquez, fue el encargado de dar declaraciones. “No es fácil llegar a doce victorias consecutivas, todo ha sido por trabajo y vamos partido a partido. Sabemos que es un camino largo, buscamos el título y queremos ganar. Antes tenemos la Concacaf y por el lado del cuerpo técnico de Juan Reynoso, estamos tranquilos”, atinó.

“Tenemos un cero más, los jugadores están agotados y seguimos trabajando igual [...] No estamos por la racha, vamos partido a partido y con jugadores de calidad, no se habla de la racha, no es un tema que genere presión”, añadió.

“Es el trabajo día a día, no nos creemos nada, si revisan el plantel te das cuenta que son jugadores de jerarquía, todos son ganadores y tenemos la espinita de ganar el título”, finalizó.

