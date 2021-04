Zidane a Koeman: “El árbitro si no ha pitado penal es porque no lo hay”

Real Madrid es el nuevo líder de LaLiga Santander. A falta del partido entre Atlético de Madrid y Betis este domingo, el cuadro blanco dormirá esta noche en la punta del torneo gracias al triunfo por 2-1 con goles de Karim Benzema y Toni Kroos.

Precisamente, Zidane defendió el nivel de sus jugadores ante las acusaciones de Ronald Koeman, quien aseguró que la actuación del árbitro fue determinante para el triunfo del Real Madrid. Sobre todo, con especial hincapié en la reclamación de un penal de Ferland Mendy sobre Martin Braithwaite.

” Bueno… como siempre, la sensación de cada uno. El árbitro si no ha pitado es porque no lo hay . Luego, el tiempo añadido… es él quién decide. Nada. Lo importante para nosotros es lo que hicimos en el campo y merecimos la victoria porque tuvimos muchas ocasiones de gol. No podemos decir que solo ha sido el árbitro, merecimos la victoria en el campo”, declaró Zidane a Movistar+ tras el partido.

El estratega francés valoró la calidad de su plantilla luego de acumular 10 partidos invicto en el campeonato español. “Me alegro por ellos porque hemos tenido muchos cambios otra vez hoy y sufrimos, pero no ha cambiado nada. Todos están comprometidos y todos quieren jugar y es lo bueno de nuestra plantilla. Es un equipo muy solidario y hoy se ha visto otra vez en el campo”, dijo.

Real Madrid atraviesa un gran presente tanto en LaLiga como en la Champions League. El cuadro de Valdebebas sumó 66 puntos y le sacó un punto de diferencia del Barcelona, además, venció 3-1 al Liverpool en la Champions League y sueña con las semifinales del certamen.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.