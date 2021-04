WWE WrestleMania 37 llevará a cabo EN VIVO ONLINE GRATIS la Noche 1 este sábado 10 de abril, desde el Raymond James Stadium en Tampa, Florida. La transmisión será EN DIRECTO por internet vía Fox Action y WWE Network a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos irán a través de La República Deportes.

Sasha Banks y Bianca Belair protagonizarán el combate estelar de la primera jornada de WrestleMania 37. La ‘Jefa’ pondrá en juego el campeonato de mujeres de SmackDown ante ‘The Est’, quien ganó el Royal Rumble Femenino. La rivalidad de las dos luchadoras ha aumentado durante las últimas semanas, pero todo indica que la exluchadora de NXT será la ganadora.

Sasha Banks se medirá con Bianca Belair por el campeonato Femenino de SmackDown en la Noche 1 de WWE Wrestlemania 37. Foto: WWE

Otro enfrentamiento esperado por los fanáticos será el de Bobby Lashley contra Drew McIntyre, por el título Mundial de WWE . Este último era hasta hace un mes el campeón, pero ‘All Mighty’ y The Miz hicieron un acuerdo y le robaron el cinturón. Tras una riña con Sheamus, el escocés se posicionó como el retador número 1 del ‘Dominator’, que tendrá a su lado a MVP.

Seth Rollins tendrá una lucha de ensueño con Cesaro , quien nunca ha estado antes en un WrestleMania de forma individual. El ‘Arquitecto’ reapareció en la WWE a inicios de este año, tras varios meses de ausencia por el embarazo de su pareja Becky Lynch y el nacimiento de su hijo. Para esta ocasión, él se medirá ante un titán de la lucha libre como lo el suizo.

Bobby Lashley luchará con Drew McIntyre por el título Mundial de WWE en la Noche 1 de Wrestlemania 37. Foto: WWE

Bad Bunny será una de las estrellas ajenas a los deportes que tendrá su momento en un WrestleMania. El cantante puertorriqueño formará una dupla con Damian Priest para chocar ante The Miz y John Morrison. Por otro lado, The New Day enfrentará a AJ Styles y Omos por los títulos en parejas de RAW.

WWE WrestleMania 37: ficha del evento

WWE WrestleMania 37 Día 1 ¿Cuándo luchan? Sábado 10 de abril ¿Dónde? Raymond James Stadium en Tampa, Florida ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Action y WWE Network

WWE WrestleMania 37: cartelera de la Noche 1

Noche 1: 10 de abril

Campeonato Femenino de SmackDown: Sasha Banks vs. Bianca Belair

Campeonato Mundial de la WWE: Bobby Lashley (con MVP) vs. Drew McIntyre

Bad Bunny & Damian Priest vs. The Miz & John Morrison

Campeonato en Parejas de Raw: The New Day vs. AJ Styles & Omos

Steel Cage Match: Braun Strowman vs. Shane McMahon

Cesaro vs. Seth Rollins

Tag Team Turmoil Match por una oportunidad por el Campeonato Femenino en Parejas de la WWE: Lana & Naomi vs. Dana Brooke & Mandy Rose vs. The Riott Squad vs. Natalya & Tamina.

WWE WrestleMania 37: ¿a qué hora ver la Noche 1?

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p.m.

Estados Unidos: 5.00 p. m. (ET) / 2.00 p. m. (PT)

México: 4.00 p. m.

Costa Rica: 4.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Italia: 11.00 p. m.

Francia: 11.00 p. m.

Alemania: 11.00 p. m.

¿Cómo ver WWE WrestleMania 37 EN VIVO ONLINE por Fox Action?

FOX ACTION EN PERÚ

DirecTV Sports: 561 (SD) y 1561 (HD)

Movistar TV: 184 (SD), 197 (HD) y 788 (HD)

Claro TV: 325 (SD), 326 (SD) y 333 / 623 (HD).

WWE WrestleMania 37: ¿En qué canales ver la Noche 1?

WWE WrestleMania 37 en Perú: Fox Action y WWE Network

WWE WrestleMania 37 en Argentina: Fox Action y WWE Network

WWE WrestleMania 37 en Bolivia: Fox Action y WWE Network

WWE WrestleMania 37 en Chile: Fox Sports y WWE Network

WWE WrestleMania 37 en Colombia: Fox Action y WWE Network

WWE WrestleMania 37 en Costa Rica: WWE Network

WWE WrestleMania 37 en Ecuador: Fox Action y WWE Network

WWE WrestleMania 37 en México: Fox Action y WWE Network

WWE WrestleMania 37 en Paraguay: WWE Network

WWE WrestleMania 37 en España: WWE Network

WWE WrestleMania 37 en Estados Unidos: Peacock y WWE Network

WWE WrestleMania 37 en Uruguay: Fox Action y WWE Network

WWE WrestleMania 37 en Venezuela: Fox Action y WWE Network.

WWE WrestleMania 37: ¿dónde será la Noche 1 del evento? | Mapa

El lugar donde se disputará el WWE WrestleMania 37 EN VIVO es en el Raymond James Stadium, ubicado en la ciudad de Tampa, estado de Florida, Estados Unidos

