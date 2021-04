Sergi Roberto cuestionó que no se haya usado el VAR en el clásico

Real Madrid y FC Barcelona regalaron este sábado a los fanáticos del fútbol un apasionante clásico con goles, ocasiones increíbles y polémicas. La más comentada de ellas fue la que protagonizaron Ferland Mendy y Martin Braiyhwaite en el segundo tiempo, cuando el jugador culé cayó en el área merengue tras sentir el contacto del francés.

A pesar de los reclamos, el árbitro Jesús Gil Manzano no cobró penal ni fue a consultar la acción en el VAR, decisión con la que el mediocampista Sergi Roberto se mostró abiertamente en contra.

“Yo estoy al lado. Creo que lo toca. Lo que me molesta es que no lo revise. Luego ya es interpretación suya si es penalti. Pero, cuando hay un mínimo contacto, lo van a ver. Me ha sorprendido que rápidamente ha dicho que no había nada y ni tan siquiera ha querido ir a mirar el VAR” , declaró el futbolista finalizado el cotejo.

Ronald Koeman: “Mejor paramos el VAR en España”

Así como su dirigido, el entrenador Ronald Koeman consideró que la falta contra Braithwaite fue un penal “clarísimo” que los encargados del videoarbitraje debieron advertir. La molestia del neerlandés lo llevó a reclamar, de forma irónica, que dicha tecnología deje de emplearse en LaLiga, ya que omisiones de ese tipo resultan injustificables.

“Desde mi posición, es falta clarísima. Yo no entiendo por qué hay un línea, hay un árbitro, hay VAR y al final no es penal. Mejor paramos el VAR en España porque esos son momentos donde el VAR tiene que ayudar a un árbitro si al final no ha visto la jugada”, aseveró.

