Pese a que los protagonistas del Real Madrid vs. Barcelona estarán dentro del campo, los focos también estarán dirigidos hacia algunos ausentes y los temas de renovación. En el equipo de Valdebebas, el caso más relevante es el de Sergio Ramos, e l defensor, quien se encuentra lesionado, no podrá disputar este duelo y hasta el momento no ha alargado su vínculo con los merengues. Mientras que Lionel Messi no seguiría en la vereda azulgrana. Por eso, cabe la posibilidad que sea el último clásico de ambos.

El capitán blanco, que sigue sin renovar, termina contrato en junio próximo y, tal como van las cosas, a partir de esa fecha dejará de pertenecer a la Casa Blanca. De acuerdo a los medios españoles, Florentino Pérez le habría pedido una rebaja salarial considerable para poder renovar ; sin embargo, Sergio Ramos no habría aceptado esta propuesta. De esta manera, el zaguero acudirá como espectador al Di Stéfano sin saber siquiera si será la última vez que sea parte del plantel ante el FC Barcelona.

Por otro lado, el caso de Lionel Messi es especial. Antes que empiece la actual temporada, el argentino había pedido su salida del club e incluso envió un burofax con la intención de irse en buenos términos del club azulgrana. Sin embargo, el entonces presidente Josep María Bartomeu le exigió que cumpliese su contrato que culmina en junio de este año.

Hasta el momento no hay humo blanco en una posible renovación, pero el actual mandamás del equipo culé, Joan Laporta, ha revelado que hará de todo para que Messi continúe con ellos. Al igual que Ramos, este podría ser el último clásico de Lionel Messi, quien ha anotado 26 goles en este partido .

