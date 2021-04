¿Fue penal? árbitro español resuelve la duda del Real Madrid vs. Barcelona

La jugada polémica de la fecha llegó en los últimos minutos del triunfo por 2-1 del Real Madrid sobre FC Barcelona. En un ataque azulgrana, Martin Braihwaite cayó en el área merengue ante la marca de Ferland Mendy, supuestamente por el contacto que el defensor hizo con el brazo del delantero.

Ante esta jugada, seleccionados y comando técnico de FC Barcelona, le reclamaron al árbitro Gil Manzano, quien decidió no cobrar penal. El encuentro terminó con triunfo del Real Madrid, pero la polémica ya había quedado instaurada.

Las repeticiones muestran un contacto del brazo de Mendy con el de Braithwaite, pero ¿fue penal? La duda fue contestada por el exárbitro español Andújar Oliver, quien luego de 23 años como árbitro profesional, ahora colabora en las transmisiones de Radio Marca. Para el colegiado, el contacto no es suficiente para cobrar penal.

“Acierta de nuevo el colegiado extremeño. Hay un pequeño agarrón de Mendy, pero insuficiente para señalar la pena máxima”, manifestó Oliver, durante la transmisión del encuentro.

Esta no fue la primera vez que Oliver aprueba la decisión de Manzano en una jugada polémica. En el minuto 38 del segundo tiempo, Dembelé cayó en el área por una supuesta falta de Mendy. El exréferi también consideró que no hubo falta. “No hay nada, no hay penalti sobre Dembélé. Se deja caer el delantero azulgrana”, sostuvo.

Pese a todo, en FC Barcelona existe indignación porque no se cobró penal a su favor. El director técnico azulgrana, Ronald Koeman, afirmó que “el penal es clarísimo”, mientras que Sergi Roberto criticó que el árbitro haya decidido no acudir al VAR para revisar la jugada en cuestión.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.