Edge revela que quería luchar con Randy Orton en WrestleMania 37

WWE WrestleMania 37 se vivirá este fin de semana y uno de los combates más esperados será la triple amenaza que protagonizarán Edge, Roman Reigns y Daniel Bryan por el campeonato Universal. El experimentado luchador canadiense se pronunció acerca del evento y cómo afrontó los meses que estuvo alejado del ring.

Edge volvió a pisar un cuadrilátero por primera vez en una década en el Royal Rumble del 2020 tras recibir el alta médica, ya que se había retirado en 2011 por una lesión en el cuello. Luego de su aparición, tuvo una rivalidad con Randy Orton, pero sufrió una rotura de tríceps y fue baja por más de seis meses luego de su enfrentamiento en Backlash.

Edge habla sobre la presencia de público en WrestleMania 37

Las dos superestrellas mantienen una buena relación amical desde hace varios años adentro y afuera del show y el universo de WWE, al punto en que la crítica había elogiado este equipo. El ‘Último oportunista’ regresó en la Batalla Real de este año y lo ganó por segunda vez en su carrera. Después de pasearse por las marcas, se decidió por Roman Reigns.

Pese a ello, en una entrevista con SoloWrestling, Edge reveló que tenía muchas esperanzas de continuar su rivalidad con Randy Orton e, incluso, sostuvo que volvió a los cuadriláteros con la mente puesta en la ‘Víbora’. Por ello, cuando se enteró de que eso ya había finalizado, lo lamentó bastante.

Foto: WWE

“Lo ha cambiado todo. En mi mente seguía pensando: ‘Yo y Randy en WrestleMania, yo y Randy en WrestleMania, yo y Randy en WrestleMania’. Ese era mi plan todo el tiempo hasta que me informaron que ya no era el plan de la empresa. Pensé que necesitábamos una trilogía. Necesitábamos hacerlo. Me decepcionó. Sentía que la historia se lo merecía”, señaló.

Y agregó: “Cuando supe que no estaba en los planes, pensé: ‘¿Y ahora qué?’. Y luego fue de la manera en la que ha ido, cosa que es muy emocionante. Es decir, pasé de pensar que luchaba contra Randy Orton en WrestleMania, que es un sueño, a luchar contra Bryan y Roman en WrestleMania por el Campeonato Universal, que también es otro sueño”.

