Zidane previo al clásico: “Que Messi se quede en Barcelona, está bien ahí”

La continuidad de Lionel Messi en el FC Barcelona se ha convertido en un asunto que no solo preocupa a los hinchas blaugranas, sino también al propio Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid. El estratega francés admitió en conferencia de prensa previa al clásico entre ambos clubes su deseo de que el argentino permanezca en el equipo catalán, estadía que además resulta beneficiosa para LaLiga.

“Que Messi se quede en el Barcelona, que está bien ahí. Y también es bueno para la liga española. Sabemos el jugador que es y no va a cambiar, pero son todos muy buenos”, declaró ‘Zizou’ al ser consultado por la situación del delantero poco después de opinar sobre el caso de Sergio Ramos, cuya renovación con el cuadro madridista aún se negocia.

“Ojalá no sea su último clásico, espero que se quede aquí”, dijo Zidane respecto al defensa, quien no estará presente por lesión. Pese a la sensible baja, el entrenador confía en el buen momento de sus dirigidos, quienes vienen de imponerse al Liverpool en la Champions League: “Queremos seguir haciendo las cosas bien. Estamos preparados para darlo todo”.

Lionel Messi es el máximo goleador de esta temporada en LaLiga Santander con 23 goles

Messi, máximo goleador de los clásicos

Con 26 tantos en 44 presencias, Lionel Messi se consolida como el jugador con más goles convertidos en la historia de los duelos Real Madrid vs. FC Barcelona, aunque no convierte gol alguno desde el 2018. Otra marca que el rosarino establecerá es la del futbolista con más clásicos disputados, récord que estaba en poder de Sergio Ramos.

¿Cuándo se juega el clásico Real Madrid vs. Barcelona?

El clásico del fútbol español está pactado para este sábado 10 de abril en el Estadio Alfredo Di Stéfano desde las 2.00 p. m. (horario peruano). La transmisión por TV del partido irá por ESPN para Latinoamérica y Movistar+ LaLiga para España, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes, con el minuto a minuto y el marcador actualizado.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.