Pedro Aquino es elogiado por su compañero del América

Pedro Aquino es una de las figuras del América y pieza indiscutible en el equipo titular. Junto a Richard Sánchez ha logrado construir una de las mejores volantes de la Liga MX. El cuadro de las Águilas tendrá un difícil partido este fin de semana, ya que le tocará enfrentarse de visita a Tigres y ambos jugadores estarán desde el inicio.

El paraguayo fue el mejor futbolista del duelo pasado contra el Necaxa, a quien ganaron por 2-1. En una conferencia de prensa ofrecida este viernes 9, el mediocampista señaló su placer por jugar al lado del peruano e incluso lo comparó con Guido Rodríguez , uno de los mejores deportistas que tuvo el club en los últimos años.

La partida del argentino al Real Betis dejó semidesnudo al cuadro americanista y se reflejó el año pasado, en la cual cayó con Chivas en los cuartos de final. Aquino se coronó campeón del Torneo Guard1anes 2020 con la camiseta del León, en donde fue titular clave, pero la directiva crema se hizo con sus servicios para esta temporada.

El volante de la selección nacional ha disputado once encuentros con la camiseta del América y ha anotado dos goles, pero le ha dado tranquilidad en la volante de la escuadra y hoy en día es fundamental en el esquema de Santiago Solari. Asimismo, se ha ganado a los hinchas.

“Me tocó compartir con Guido y me sentía muy cómodo porque hablaba mucho con él y me pedía que me soltara y que él se quedaba atrás y que no me preocupara con eso, ahora me toca compartir con Pedro, tienen las mismas características, hablamos mucho y me dice lo mismo , tanto él como el técnico me piden que me suelte y me da una confianza para ir adelante siempre”, indicó Richard Sánchez.

