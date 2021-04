Ovelar: Jugadores de Alianza dijeron que era increíble que no cobren penal

Han pasado algunos días ya de aquel encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Municipal por la Liga 1 Betsson que dio tanto de qué hablar y que terminó con victoria para los dirigidos por Carlos Bustos. Los blanquiazules tuvieron como plato fuerte el reestreno de Jefferson Farfán, quien convirtió el tanto del triunfo, pero que protagonizaron una polémica jugada que es tema de debate hasta hoy.

Sobre el minuto 22 del segundo tiempo, Roberto Ovelar fue claramente derribado por Steven Rivadeneyra en una acción que ameritaba que el juez del encuentro cobrara penal. Sin embargo, Joel Alarcón indicó que el delantero edil se pusiera de pie, ya que consideró que su caída no ameritaba la pena máxima.

El atacante paraguayo volvió a mostrar su molestia sobre dicha acción que pudo haber cambiado la historia del partido. “Es en el área donde me tocó y fue penal. Me dijo (el árbitro) que iba hacia el córner, pero la fecha pasada cobraron uno igual”, expresó para el programa radial Barrio fútbol.

De igual forma, Ovelar aseguró que dos jugadores de Alianza Lima se le acercaron después de lo acontecido y le mostraron su sorpresa por la decisión. “Me pareció que el árbitro no quiso cobrar y ya. Algunos jugadores del equipo rival me dijeron que era increíble que no me pitaran el penal. Fueron dos que conozco y alguna vez los he enfrentado”, añadió.

Luego de la derrota ante Alianza Lima, Deportivo Municipal sumó su tercer partido consecutivo perdido, lo que lo convierte en uno de los equipos con menos puntaje de la actual Liga 1 Betsson junto con Alianza Atlético. Los dirigidos por Franco Navarro cuentan con seis goles en contra y ninguno a favor.

