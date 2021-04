La Liga MX sigue su curso este fin de semana con el desarrollo de la decimocuarta fecha del Torneo Gurd1anes 2021. El partido inaugural de esta jornada será el Necaxa vs. Pumas, duelo de dos clubes que se juegan sus últimas chances de meterse entre los 12 primeros en esta recta final del campeonato.

El sábado, dos encuentros prometen ser los más entretenidos: Cruz Azul vs. Chivas y Tigres vs. América. La Máquina, líder de la tabla de posiciones y único club que ya ha asegurado su presencia en los cuartos de final, recibirá a un Rebaño Sagrado que no sabe de victorias desde hace cuatro juegos. El conjunto dirigido por el peruano Juan Reynoso podría batir su propia marca de triunfos consecutivos en la liga mexicana (11 hasta ahora) si derrota a los de Guadalajara.

Las Águilas, por su parte, también pueden asegurar su pase a cuartos si vencen al cuadro felino. Los universitarios, con un cotejo pendiente, luchan por mantenerse en el pelotón de clasificados a los play-offs de la siguiente ronda.

El domingo, Monterrey y Santos Laguna defenderán sus puestos 3 y 4 contra Toluca y Querétaro, respectivamente. Finalmente, Pachuca y Puebla, de Santiago Ormeño, cerrarán la jornada el lunes en el Estadio Hidago.

Liga MX 2021: programación de la jornada 14

Fecha Hora* Partido Estadio 09/04/2021 7.30 p. m. Necaxa vs. Pumas Victoria 09/04/2021 9.30 p. m. Juárez vs. San Luis Olímpico Benito Juárez 10/04/2021 5.00 p. m. Atlás vs. León Jalisco 10/04/2021 7.00 p. m. Cruz Azul vs. Chivas Azteca 10/04/2021 9.05 p. m. Tigres vs. América Olímpico UANL 11/04/2021 12.00 p. m. Toluca vs. Monterrey Nemesio Diez 11/04/2021 7.00 p. m. Querétaro vs. Santos Corregidora 11/04/2021 9.06 p. m. Tijuana vs. Mazatlán Caliente 12/04/2021 9.00 p. m. Pachuca vs. Puebla Hidalgo

Liga MX 2021: tabla de posiciones previa a la fecha 14

Tabla de posiciones de la Liga MX. Foto: FlashScore

¿Dónde ver la Liga MX?

Los canales que tienen los derechos de transmisión de la Liga MX son TUDN, Azteca 7, Claro Sports, Afizzionados, Imagen TV, ESPN, Fox Sports 2 y Las Estrellas. Además, algunos equipos, como Chivas, cuentan con su propio servicio de streaming para la cobertura de sus encuentros como local.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.