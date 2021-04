Simon Rolfes: “Me encantaría que el próximo Pizarro jugara en el Leverkusen”

Escrito por: Renzo Silva

Su vasta experiencia defendiendo a clubes alemanes posiciona a Simon Rolfes, exjugador del Bayer 04 Leverkusen, como una de las voces autorizadas para hablar del presente de la competitividad en la Bundesliga y la Selección Alemana. Y, cómo no, de la carrera de Claudio Pizarro, con quien compartió vestuario en Werder Bremen.

Rolfes, quien inició su carrera en el Bremen en el 2000 y luego estuvo por diez temporadas en Bayer 04, colgó los chimpunes el 2015 y hoy en día se encuentra en una posición determinante, como en sus épocas de jugador: la de director deportivo del Leverkusen. Además, es embajador de la nueva tecnología Bundesliga Match Facts Powered by AWS, la cual ha revolucionado el análisis a tiempo real en el fútbol alemán.

Simon Rolfes se desempeñó como capitán del Bayer Leverkusen. Foto: EFE

La República tuvo la oportunidad de conversar con Rolfes sobre todos estos temas.

En el pasado, veíamos una superioridad muy marcada del Bayern Múnich o del Borussia Dortmund a lo largo de la temporada. Actualmente hay cada vez más equipos que son protagonistas. ¿Cree que se están reduciendo las diferencias en Alemania?

Creo que muchos clubes de Alemania están haciendo un muy buen trabajo. Esto lleva a una mayor competencia por las plazas internacionales. Es una evolución excelente para la Bundesliga. Espero que nosotros, como Bayer 04, pero también los demás clubes, podamos desempeñar un papel aún mayor a nivel internacional en los próximos años.

¿Considera que la Bundesliga se ha consolidado y es más competitiva que otras grandes ligas de Europa ahora que en el año de su retiro, tanto desde el punto de vista deportivo como tecnológico?

En mi época de jugador, los datos eran relativamente básicos. Por supuesto, teníamos cifras de pases completadas, cuotas de posesión del balón, este tipo de cosas. Pero la visión real obtenida de los datos disponibles era todavía bastante rudimentaria. No había tiempo real, no había aprendizaje automático. Todo esto está cambiando ahora con la introducción de Bundesliga Match Facts Powered by AWS. Ninguna otra liga lo hace. Es divertido para los aficionados y realmente útil para los jugadores y los clubes.

Todas estas novedades tecnológicas hacen que el fútbol sea aún más transparente. ¿Hasta qué punto o límite cree que sería bueno?

La tecnología se está convirtiendo en un aspecto importante del deporte, tanto en lo que respecta al rendimiento en el terreno de juego como para contar la historia del mismo. El crecimiento de las estadísticas avanzadas, como Bundesliga Match Facts, en el deporte ha llevado a los aficionados, atletas y entrenadores a una comprensión más profunda sobre las estrategias en el juego y el rendimiento de los atletas.

Pasando a otra tema, con toda su experiencia en el fútbol alemán me es inevitable no mencionar a Claudio Pizarro, con quien coincidió en una época en Bremen. ¿Qué opina de él? ¿Cuál cree que es el legado que ha dejado Pizarro en la Bundesliga, no sólo para los futbolistas peruanos sino también para los sudamericanos?

Jugué con Claudio en el Werder Bremen. Ya de joven tenía unas habilidades excepcionales y era evidente que se convertiría en una estrella internacional de la Bundesliga. Además de sus cualidades futbolísticas, también ha impresionado en Alemania por su estilo y su carácter. Es una persona alegre y sabía hablar alemán muy rápidamente. La gente de aquí lo aprecia mucho. Me encantaría que el próximo Claudio Pizarro jugara algún día con nosotros en el Bayer 04 Leverkusen.

Finalmente, me gustaría hablar de la selección alemana, que no ha sido inmune a los cambios. Tuvo una faceta dominante en los primeros años de la década pasada, pero poco a poco parece que ha perdido parte de su contundencia tan característica. ¿Qué cree que le falta al equipo de Joachim Löw para alcanzar el nivel futbolístico de hace unos años?

Hemos tenido grandes años con la selección alemana. Por supuesto, el Mundial de 2018 o el partido contra España fueron decepcionantes. Pero seguimos teniendo un equipo muy bueno y estoy convencido de que este año también tendremos oportunidades de jugar por el título en la Eurocopa. Tal vez el Mundial de 2018 y el partido contra España (contra quienes perdieron 6-0) hayan dado como resultado que tenemos la actitud, la mentalidad y el hambre de éxito adecuados para volver a jugar un torneo exitoso.

