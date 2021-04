Mannucci: esta es la cábala para partido ante Melgar por la Copa Sudamericana

Peru's Mannucci Argentine Renzo Alfani (L) and Peru's Melgar Luis Iberico (R) vie for the ball during their Copa Sudamericana football tournament all-Peruvian first round match at the Monumental Stadium in Ate, east of Lima, on March 18, 2021. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Club trujillano recordó antecedentes positivos de encuentros ante los arequipeños en el estadio Nacional.