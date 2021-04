Germán Leguía: Hay gente que ha hecho campaña con la ‘U’, pero yo no

Puede que Germán Leguía se haya retirado del fútbol hace años; sin embargo, sigue ‘pegando’ fuera del verde como en sus mejores épocas cuando defendía las camisetas de la selección peruana y Universitario de Deportes. Hoy por hoy, el exjugador se encuentra postulando al Congreso de la República por el partido Alianza para el Progreso de César Acuña y, según las encuestadoras como Datum, lidera la intención de voto.

En diálogo con Líbero, Germán Leguía se refirió a los planes que llevará a cabo si es que sale elegido, como por ejemplo, reestablecer la educación física en los colegios y la creación del Ministerio del Deporte. Además, marcó diferencias con Jean Ferrari, quien ha grabado algunos comerciales pidiendo a los hinchas de Universitario a votar por él. ‘Cocoliso’, como se le conocía, reafirmó que jamás utilizaría el nombre del club para su campaña.

Como congresista

“Propongo recuperar al 100% la educación física, que es lo que la gente tanto pide. Tenemos que recuperar el deporte y que como antes vuelvan los interescolares. La gente recuerda eso con nostalgia y tenemos que potenciar la educación física y que los profesores tengan sus beneficios para que puedan hacer un gran trabajo”, comenzó diciendo el exjugador de la selección peruana.

Leguía añadió también que planea impulsar la creación del Ministerio del Deporte. “Yo hablo del Ministerio del Deporte desde hace mucho. Necesitamos eso y que haya autonomía, sin tanta burocracia. Propongo la reestructuración en el deporte. No puede ser que nuestros jóvenes jueguen más en los computadores y no hagan deporte” .

Se deslinda de Ferrari

El exjugador de 67 años fue consultado sobre si votarían por él solo por tener un pasado en Universitario de Deportes. “Hay gente que se ha colgado de eso con la hinchada de la ‘U’, con los banderazos, con las marchas, pero yo no. Si los hinchas te quieren apoyar, es por lo que eres como persona y lo que piensan de ti”.

Acto seguido, marcó diferencias con Jean Ferrari, quien también postula al Congreso por el partido Victoria Nacional. “Yo, como le dije a todos, nadie se puede colgar de la ‘U’. Eso no está bien. Universitario es un equipo de fútbol, sus hinchas son de fútbol. La gente me respeta por lo que hice en la selección, en el país, en el club y punto, pero nada más”.

“Me dijeron que ponga una foto con mi camiseta de la ‘U’ para hacer publicidad y yo dije que no, porque yo voy por el Perú, para trabajar por el Perú. Me han puesto a Ferrari al frente en debates, pico a pico, pero yo nunca lo he atacado. Yo no voy a insultarlo. Es su forma de ser. Yo me manejo diferente. No hay que ser bravucón ni insultar. Hay que plantear ideas y ser sinceros. Yo puedo gustarle o no a muchos, pero soy sincero sin atacar a nadie. Hay que proponer cosas”, finalizó.

