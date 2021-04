Yordy Reyna sufrió lesión muscular y estará fuera cuatro semanas

El esperado retorno de la MLS, liga donde militan un gran número de futbolistas peruanos, está programado para el 16 de abril; sin embargo, el delantero peruano Yordy Reyna no podrá acompañar a su equipo, el DC United, por una lesión muscular.

El director técnico del DC United, el argentino Hernán Losada, indicó que el atacante peruano sufrió una lesión muscular y no podrá estar en el debut del equipo ante New York City este sábado 17 de abril, ya que su dolencia tardará casi un mes en sanar.

“Yordy lamentablemente en el partido contra Loudoun United sufrió una lesión muscular. Para Yordy serán todavía unas tres o cuatro semanas para sumarse nuevamente al grupo”, indicó Losada en conversación con Pulso Sport.

Por otro lado, comentó sobre el momento que vive Edison Flores en el DC United. “Edison no se ha perdido ningún entrenamiento, ha progresado mucho en la parte física, siento que todavía no está en su mejor nivel, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para tener la mejor versión de Edison Flores”, manifestó.

“Ambos están muy entusiasmados de tener un entrenador de habla hispana. El grupo está muy unido y todos están entusiasmados”, agregó.

La MLS arranca este 16 de abril con dos partidos con presencia peruana. El San José Earthquakes de Marcos López se enfrenta a Houston Dynamo, mientras que Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz choca con Minnesota United.

Al día siguiente, al ya mencionado DC United vs. New York City (de Alexander Callens), se suma el Orlando City con Pedro Gallese vs. Atlanta United, mientras que el Portland Timbers de Andy Polo visita a Vancouver Whitecaps.

