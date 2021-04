Este miércoles 7 de abril, Nacional vs. Rentistas juegan en vivo vía Roja Directa por la vuelta del Clausura del Campeonato Uruguayo. El encuentro tendrá lugar en el Complejo de Deportivo Rentistas y se podrá ver por VTV Uruguay desde la 1.00 p. m. (hora peruana) y 3.00 p. m. (hora uruguaya).

En el juego de ida, Nacional, dirigido por Martín Liguera, aplastó por 3-0 a los Rentistas con un doblete de Gonzalo Bergessio y una anotación de Mathías Laborda. Por ello, este cuadro es candidato para levantar el título del Clausura, siempre y cuando los rivales no remonten.

Si el Bicho Colorado gana por tres tantos, obligará a los visitantes a ir al tiempo suplementario. No obstante, las estadísticas parecen no ser positivas para los Rentistas, pues en el Torneo Clausura no han conseguido una victoria con diferencia de tres goles, y solo han llegado a las tres anotaciones en dos partidos del campeonato.

Para este duelo, Nacional no tendrá bajas y jugaría con la misma alineación que en el choque de ida. En el equipo dueño de casa, Mathías Abero no está convocado por acumulación de tarjetas amarillas.

¿A qué hora juega Rentistas vs. Nacional?

Uruguay: 3.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 1.00 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

España: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite Rentistas vs. Nacional?

Uruguay: VTV+

Perú: GolTV Latinoamérica

Colombia: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica

Venezuela: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Chile: GolTV Latinoamérica

Argentina: GolTV Latinoamérica

Estados Unidos: GOLTV, GolTV Espanol.

Alineación de Rentistas

Irrazabal; Rodales, Malrechaufe, Amondarain, Pérez; Cristobal, Villalba, Acosta, Colazo; Rodríguez y Acosta.

Alineación de Nacional

Rochet, Laborda, Coruja, Marichal, Oliveros, Neves, Trasante, Carballo, Trezza, Bergessio.

Nacional vs. Rentistas

¿Dónde ver Rentistas vs. Nacional?

En Uruguay, el partido de vuelta de la final del Campeonato Uruguayo podrá ser visto por VTV +, y en el resto de América Latina por GolTV. También podrás ver el Nacional vs. Rentistas EN VIVO conectándote a Roja Directa, un portal deportivo que ofrece links de transmisiones por streaming de varias competiciones en vivo y gratis. Conoce cómo acceder a la web.

¿Cómo ver Rentistas vs. Nacional en Roja Directa?

Entra al portal o a la app de Roja Directa y, en la lista de compromisos que aparecerá en la primera pantalla, escoge el Nacional vs. Rentistas. En ese instante, saldrá una relación de enlaces en los que podrás ver el partido EN VIVO. Pulsa uno de ellos.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Para entrar a esta plataforma, escribe la siguiente dirección: rojadirectatv.tv. Una vez allí, selecciona cualquiera de los encuentros de la lista y presiona uno de los links disponibles para su transmisión.

También podrás ver el Nacional vs. Rentistas EN VIVO por Roja Directa desde diversos dispositivos con internet a través de la aplicación Roja Directa fútbol, disponible para iOS y Android. Escribe su nombre en el buscador de App Store o Google Play y descárgala.

Si quieres gozar de una mejor experiencia, puedes ingresar a la app con una conexión 4G rápida o mediante Wi-Fi de alta velocidad.