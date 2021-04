Revolución Vinícius: Real Madrid derrotó 3-1 al Liverpool gracias a un doblete del brasileño

El himno de la Champions League se ha convertido en la banda sonora del Real Madrid y de Vinícius, quien a sus cortos 20 años ha sabido transformar las críticas en el incentivo perfecto para enderezar una temporada que lo llevaba directo a la salida del cuadro blanco. Y es que la metamorfosis del brasileño continúa dejando estragos y de los buenos para el Real Madrid.

Decisivo, como en los últimos cotejos, desequilibró a un Liverpool desconocido y con un doblete dejo huella en el marcador (3-1) en el triunfo que lleva a los de Zinedine Zidane a tener un pie en las semifinales. Las ausencias de Sergio Ramos y Raphael Varane representaron los primeros inconvenientes del comando técnico blanco que supo resolver con Militao y Nacho con el objetivo de desactivar cualquier peligro que pudieran generar Mané, Salah o Diogo Jota.

A pesar de la paridad y de la falta de situaciones de riesgo, Madrid hizo los méritos para abrir el marcador a través de la sociedad que conformaban Vinícius y Ferland Mendy por el sector izquierdo: la fórmula era el vértigo del brasileño y las proyecciones del francés. A los 27′ produjo lo esperado. Luego de un pase exquisito de Toni Kroos, a lo Xabi Alonso según palabras de Valdano, hacia el pecho de Vinícius, quien dominó con categoría y resolvió la acción con un disparo rasante que dejó fuera de escena a Alisson. Un golazo que rompió con el silencio del Alfredo Di Stefano

La llama de la ilusión creció a los 36 minutos, cuando Marco Asensio extendió la diferencia al capitalizar un grosero error defensivo de Trent Alexander Arnold.

Por uno más

En el complemento los de Zidane salieron con una postura más austera y el Liverpool lo aprovechó. Los gritos de Klopp en el vestuario confirmaron los cambios en la mentalidad del elenco británico para la segunda parte. Así, cuando se reanudaron las acciones, Salah se encontró con una pelota dentro del área de Thibaut Courtois y celebró el descuento para mantener la serie abierta (51′).

El tanto no hizo otra cosa que despertar a los locales y sobre todo al dueño de la noche. Zidane retrasó unos metros a Benzema y envió a Vinícius de nueve. Después de un contragolpe que no prosperó por una mala decisión de Asensio, el brasileño volvió a celebrar un gol personal tras recibir una gran asistencia de Luka Modric. El beso en el escudo de ‘Vini’ culminó con la obra del mejor hombre de la noche. “¿Por qué me señalo el escudo? Porque trabajo mucho. Siempre soñé con jugar en el Real Madrid”, respondió un delantero que se abre camino con goles y buen juego en un equipo en el que demostró que encaja a la perfección.

Real Madrid se adueñó del balón en la parte final del encuentro. ‘Los Reds’ no lograron vulnerar la defensa de su rival y las ideas se esfumaron para darse por vencido, por lo menos en la ida. La Casa Blanca celebra por la inteligencia de su entrenador, la eficacia de su máxima figura y el sacrificio de un plantel que desea volver a conquistar a Europa.

Al Liverpool aún le queda Anfield (14 de abril) para darle vuelta, pero los de Klopp necesitan revivir aquella versión arrolladora y fiable con la que dominaron la Premier hace apenas un año y lograron ser campeones de Europa hace casi dos para hacerle daño a un equipo que se ilumina con la Champions.

City derrotó sobre la hora al Dortmund

Manchester City venció por 2-1 al Borussia Dortmund en el partido de ido por los cuartos de final de la Champions League. Los ‘citizens’ se adelantaron, a los 17′, con un gol de Kevin de Bruyne tras un grosero error de Emre Can. No obstante, el cuadro amarillo empató a los 81′ a través de un notable gol de Marco Reus, en el cual Haaland fue el protagonista por la asistencia.

Cuando todos pensábamos que el marcador no se movería, Phil Phoden estableció la victoria de Manchester City con un potente disparo a los 89′. Borussia Dortmund tratará de darle vuelta al marcador el próximo 14 de abril en el Signal Iduna Park. dupla de oro. Vinícius celebra junto a Kroos su primer gol, luego de que el alemán le cediera el balón con un pase espectacular.

