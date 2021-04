Partidos de HOY 7 de abril de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Italia, Perú, Uruguay, Francia, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy 7 de abril de 2021

En esta jornada del miércoles 7 de abril de 2021, los partidos más interesantes son los encuentros entre Bayern München vs PSG, Libertad vs Atlético Nacional y Ayacucho vs Universidad San Martín. Sigue cada uno de estos partidos a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: Liga de Campeones de la UEFA

14:00 Porto vs Chelsea

14:00 Bayern München vs PSG

Partidos de hoy: La Liga

14:00 Real Sociedad vs Athletic Club

Partidos de hoy: Serie A

11:45 Juventus vs Napoli

11:45 Internazionale vs Sassuolo

Partidos de hoy: Copa de Francia

9:45 Sedan vs Angers SCO

9:45 Rumilly Vallières vs Le Puy F.43 Auvergne

11:45 Saumur vs Toulouse

11:45 Canet Roussillon vs Boulogne

11:45 Chateaubriant Voltigeurs vs Montpellier

Partidos de hoy: Copa de Alemania

11:30 Jahn Regensburg vs Werder Bremen

Partidos de hoy: Copa Sudamericana

17:15 Torque vs Fénix

17:15 Mineros de Guayana vs Aragua

17:15 Nacional Potosí vs Guabirá

19:30 Sport Huancayo vs UTC Cajamarca

19:30 Atlético Palmaflor vs Wilstermann

Partidos de hoy: Copa Libertadores

17:15 Independiente del Valle vs Grêmio

19:30 Libertad vs Atlético Nacional

Partidos de hoy: Recopa Sudamericana

19:00 Defensa y Justicia vs Palmeiras

Partidos de hoy: Primera División Perú

15:30 Ayacucho vs Universidad San Martín

Partidos de hoy: Primera División Uruguay

13:00 Rentistas vs Nacional

Partidos de hoy: Copa Argentina

13:30 Talleres Córdoba vs Vélez Sarsfield

16:00 Newell’s Old Boys vs Sarmiento

18:30 Atlético Tucumán vs River Plate

Partidos de hoy: Ascenso MX

17:00 Mineros de Zacatecas vs Cimarrones de Sonora

19:05 Cancún vs Leones Negros UdeG

21:05 Dorados vs Atlético Morelia

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 7 de abril de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 7 de abril de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.