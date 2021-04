Johnny Herrera, histórico arquero de la U. de Chile, se retira del fútbol

Luego de 22 años de carrera futbolística, el histórico arquero del club Universidad de Chile Johnny Herrera finalizó su etapa bajo el arco y reconoció que seguirá ligado al ‘deporte rey’ al ser comentarista en un canal deportivo.

“ Me retiro, me retiro del fútbol . (…) Lo he pensado mucho. La verdad es que, desde que salí de la ‘U’, hace rato tenía ganas de no seguir jugando, dedicarme a otras cosas”, declaró en una entrevista a El deportivo.

Además el ‘Samurái’ confesó que, cuando terminó su vínculo con la U. de Chile, tuvo la intención de dejar el fútbol; sin embargo, continuó por el pedido de su madre.

“Uno, cuando empieza en la vida, tiene muchas metas personales postergadas por el tema del fútbol. Por tanto, creo que estoy a tiempo de retomarlas. Decidí también seguir jugando porque le hice caso a mi ‘vieja’, que en paz descanse. Me dijo cuando salí de la ‘U’: ‘No le des el gusto a estos que no te quieren ver jugando más’. Me llamaron muchos equipos, continué en el equipo que quise jugar”, añadió.

De esta manera, Johnny Herrera termina su carrera como uno de los elementos más resaltantes del equipo azul, luego de disputar 97 partidos y marcar cinco goles. Asimismo, se adueñó de la Copa Sudamericana en el 2015 y obtuvo hasta cinco copas en Chile.

