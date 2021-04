Inés Melchor: “Me quedan pocas alternativas para Tokio”

Mediante sus redes sociales, Inés Melchor comunicó que —pese a tener todo arreglado para viajar a Argentina— no podrá competir en la maratón “A pampa traviesa”, que iniciará el próximo lunes 12 de abril.

La fondista nacional y multicampeona sudamericana anunció que debido a las medidas de Argentina y la cancelación de su vuelo se quedará sin asistir a la competencia programada para este mes, en el que esperaba sumar puntos para conseguir su ansiada clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio.

Publicación en Facebook de Inés Melchor.

“Tenía todo listo para viajar a la maratón ‘A pampa traviesa’ en Argentina el lunes 12 de abril, pero me acaban de avisar los organizadores que el Gobierno argentino ha emitido un decreto donde obliga a todos los pasajeros que llegan a Buenos Aires a realizar una cuarentena de siete días, después de la cual presentando un test negativo, recién podría tomar el enlace a la provincia de Santa Rosa”, publicó en su cuenta de Facebook.

Inés Melchor agregó: “Como comprenderán, es algo imposible para mí estar en cuarentena 7 días en un hotel sin salir antes de correr una maratón. Y además, la línea aérea me acaba de avisar que canceló el vuelo que ya lo tenía comprado”.

Asimismo, reveló el malestar que le ocasiona la crisis sanitaria que se está produciendo a nivel mundial por el nuevo coronavirus, además que el tiempo para alcanzar un cupo a Tokio se termina, aunque dejó en claro que seguirá en su búsqueda.

“Es increíble querer correr y no tener dónde. (...) Tengo hasta el 31 de mayo para hacer la marca para Tokio, me quedan pocas alternativas, estamos trabajando desde que nos avisaron. Conseguir otra maratón es difícil, pero no imposible”, expresó Melchor.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.