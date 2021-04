En la previa del encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Municipal, el exarquero del cuadro blanquiazul, Leao Butrón, opinó sobre el desempeño de los dirigidos por Carlos Bustos en su debut y lo que puede mostrar en la Liga 1 Betsson.

“Me sorprendió gratamente el debut de Alianza Lima porque son solo 19 días de trabajo. Más me sorprendió y me gustó el segundo tiempo, los vi con mucho más peso y presencia”, señaló el portero en entrevista con Gol Perú.

Sin embargo, pese a la buena impresión que le dejó el equipo en el encuentro con Cusco FC., Butrón no se animó a decir si esta versión de Alianza Lima tiene opciones de ser campeón nacional, aunque admitió que el hecho que varios equipos tienen participación internacional puede beneficiar al cuadro de La Victoria.

“Me da la impresión que es muy pronto para decir si Alianza puede ser candidato, pero hay varios equipos que tienen torneos internacionales y eso podría aprovecharlo Alianza Lima para ponerse en un lugar expectante y pelear el título. Jefferson Farfán le da un plus”, sostuvo.

Precisamente, sobre Jefferson Farfán, el arquero expresó que el delantero será un factor muy importante en la obtención de objetivos por parte de Alianza Lima en el 2021. “Me imaginaba este equipo con el aporte de Jefferson Farfán y creo que le dará mucho. Me ilusiona, no sé si para pelear el título, pero me sorprendió y se presta para la ilusión”, apuntó.

Alianza Lima jugará su segundo partido en la Liga 1 Betsson 2021 este martes a las 3.30 p.m. ante Deportivo Municipal en el Estadio Alberto Gallardo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.