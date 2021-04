Juan Cala: “O Diakhaby se lo ha inventado o ha entendido otra cosa”

El domingo 4 de abril sucedió un hecho sin precedentes en el torneo español. El equipo principal del Valencia abandonó el campo de juego durante el primer tiempo luego que uno de sus jugadores, Mouctar Diakhaby, acusase insultos racistas por parte del futbolista del Cádiz CF, Juan Cala. Incluso el árbitro del duelo, David Medié Jiménez, detalló en su informe que “ Diakhaby me dice textualmente: ‘Me ha llamado negro de m...’, en referencia al jugador n.º 16 del Cádiz C. F. Juan Cala”.

Días después, el futbolista acusado de racismo brindó una conferencia de prensa donde negó haberle dicho esas palabras al defensor valenciano y aseveró que todo esto es un “circo mediático”. “Yo jamás le dije eso. Lo único que le dije fue que se había equivocado, que no le había dicho eso, nada más. He estado en cuatro ligas distintas (España, Grecia, Gales y China), con compañeros de todos los orígenes y todos los colores, y jamás he tenido un problema en este sentido”, expresó.

Cala se dirigió a Diakhaby, quien afirmó que un jugador del Cádiz acudió al vestuario del Valencia preguntando si regresarían al campo en caso de que él se disculpara. “Que diga el nombre del jugador del Cádiz al que se refiere. Y si lo hace, yo dejo el fútbol ahora mismo ”, subrayó el futbolista, quien insistió en que “lo que quiero es que se investigue y aclare todo. Porque en el fútbol español no hay racismo”.

“O Diakhaby se lo ha inventado o ha entendido otra cosa cuando le digo ‘déjame en paz’. Todo se hubiera solucionado si hubiéramos hablado, pero la situación se convirtió en un circo enseguida. Si llego a intentar hablar con él, 20 personas me lo hubieran impedido. ¿Amenazas? He recibido muchas a través de las redes, son gente que se esconde detrás de un perfil”, expresó el futbolista de 31 años.

Finalmente reveló que denunciará al presidente del Valencia por el video en que se le acusa de racista. “Se me acusa de algo que no soy. Estoy en estado de shock. Nadie del Valencia me dice nada allí, al menos preguntarme... Llevo cuatro ligas diferentes y 12 años de profesional. He estado con asiáticos, africanos... Ahí está la hemeroteca. No tengo que demostrar que no soy lo que dice”, finalizó.

