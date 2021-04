Deportivo Cali vs. Tolima EN VIVO, HOY se enfrentan (ONLINE GRATIS vía DirecTV Sports) por la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana 2021. Este partido se jugará en el Estadio Deportivo Cali y podrás seguir la transmisión, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

Horario del partido de Deportivo Cali vs. Tolima

Para poder sintonizar este partido de Copa Sudamericana entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, en esta previa te presentamos los horarios en los distintos países de Sudamérica:

Países Hora del Deportivo Cali vs. Tolima Colombia 7.30 p. m. Perú 7.30 p. m. Ecuador 7.30 p. m. Bolivia 8.30 p. m. Venezuela 8.30 p. m. Paraguay 8.30 p. m. Uruguay 9.30 p. m. Chile 9.30 p. m. Argentina 9.30 p. m. Brasil 9.30 p. m.

Más que una remontada, el Deportivo Cali necesitará de un milagro este martes para seguir en la Copa Sudamericana 2021. El 3-0 que le propinó Deportes Tolima, en el duelo de ida por la primera fase, lo dejó cerca de la eliminación.

Los azucareros tendrán que esforzarse, y mucho, para no resbalar ante un adversario que, aunque mermado por las lesiones, es el amplio favorito para seguir en el segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Tolima sabe defenderse bien y marcar en el contraataque, lo que parecería suficiente para conservar la ventaja que obtuvo en el primer juego ante Deportivo Cali.

Sin embargo, deberá remozar sus líneas por las múltiples lesiones de jugadores como Juan Fernando Caicedo, Daniel Cataño, Nilson Castrillón o el defensa Sergio Mosquera.

Con información de AFP

¿En qué canal ver Deportivo Cali vs. Tolima?

Si quieres ver el partido del Deportivo Cali contra Tolima por el pase a la segunda fase de la Copa Sudamericana 2021, podrás seguirlo a través de los siguientes canales la transmisión:

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Go

Bolivia: Tigo Sports, DirecTV Go

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Go

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Go

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Go

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Go

España: DAZN, DirecTV Go

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Go

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Go.

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; no obstante, para quienes ya están suscritos no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta forma, podrán disfrutar de los beneficios.

Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs. Tolima

Deportivo Cali: Guillermo De Amores - Juan Angulo, Hernán Menosse, Andrés Balanta, Darwin Andrade - Jhojan Valencia, Carlos Robles - Kevin Velasco, Jean Paul Arce, Jhon Vásquez - Marco Pérez.

Deportes Tolima: William Cuesta - John Narváez, Anderson Agudelo, Julián Quiñones, Jeison Angulo - Juan David Ríos, Carlos Sierra, Jaminton Campaz - Yohandry Orozco, Junior Hernández y José Ortiz.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín La República Deportes y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.