Zidane: “El Real Madrid vs. Liverpool va a ser un partido de ida y vuelta”

A vísperas del partido de ida entre Real Madrid vs. Liverpool, el entrenador de los merengues, Zinedine Zidane, se refirió al encuentro, en el que confía que sus pupilos harán un buen papel frente al equipo británico,

“Confío mucho en mi equipo y sé lo que puede dar. Lo pasado no lo podemos cambiar, solo hacer nuestro trabajo cada día, porque este equipo da mucho la vuelta a todo lo que se puede decir fuera”, expresó el francés en conferencia de prensa.

Además, Zidane añadió: “Nunca damos las cosas por perdidas. Mientras haya vida, hay esperanza y estamos vivos en las dos competiciones que vamos a pelear. Hemos tenido momentos complicados y vamos a pelear fuerte. Estamos en un momento bueno que no significa nada, nos espera un partido duro en el que tendremos que competir bien”.

Además, auguró una larga batalla. “ Va a ser un partido de ida y vuelta de 180 minutos o más ”, reconoció. Y no piensa que las bajas del Liverpool en defensa le puedan pasar factura en el estadio Alfredo di Stéfano.

“No sé si es una debilidad porque hay otros jugadores que pueden suplir la baja de los que no estén. A nosotros nos pasa lo mismo, tenemos muchas bajas, pero la fuerza está en el equipo siempre”, dijo.

Zidane elogió a Jürgen Klopp, “un gran entrenador” del que destacó su “experiencia” y al que, confesó, estudió bien cuando se formó como técnico. “Cada uno tiene sus cosas, no tengo que hacer como él, ni él como yo. Me fijo en todos los entrenadores, me gusta saber y vi muchas cosas de él cuando estuve haciendo el curso. Luego, cada entrenador tiene su librillo y no hay que copiar a los demás. Su forma de entrenar es peculiar”.

En el análisis del rival, el técnico madridista ensalzó el bloque, pero por encima de todo a la delantera del Liverpool. “Es un equipo completo. Para algunos son peligrosos sus tres delanteros, que son muy buenos, pero es un conjunto muy sólido que juega como equipo. Sus delanteros tienen una efectividad importante y vamos a tener que estar atentos a todo”, advirtió.

