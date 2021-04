Klopp sobre el Real Madrid vs. Liverpool: “No es una revancha”

Real Madrid y Liverpool protagonizarán uno de los partidos más importantes de los cuartos de final de la Champions League. La última vez que se enfrentaron fue en la final de la edición 2017-2018, cotejo en el que los merengues se coronaron campeones.

El entrenador de los reds, Jürgen Klopp, habló este lunes 5 de abril en la víspera del duelo y mencionó que esta llave no es una revancha con respecto a lo que sucedió en aquella definición del 2018.

“No es una revancha, así es la vida. Vamos a intentar ganar, pero a veces tienes la emoción a flor de piel cuando no ha pasado mucho tiempo. Zidane y sus chicos saben muy bien cómo funciona todo. Estamos en un buen momento ahora”, dijo el entrenador del Liverpool en conferencia de prensa.

Klopp también se refirió a la falta que cometió Sergio Ramos contra Mohamed Salah en la final la Champions League del 2018. El estratega comentó que aquel suceso lo enfadó mucho, ya que significó la salida del atacante egipcio.

Liverpool viene de ganarle al Arsenal por la fecha 30 de la Premier League. Foto: EFE/Julian Finney

“Este Madrid no tiene nada que ver con el de 2018. Recuerdo el partido, por cierto, todos me preguntaron un mes después si invitaría a Ramos a mi 60 cumpleaños y dije que no. Ahora me lo pensaría. No puedo recuperar ese enfado, pero ya dije que no me gustó lo que pasó aquella noche”, añadió el DT alemán.

También, puedes leer las declaraciones de Zinedine Zidane en conferencia de prensa previo al Real Madrid vs. Liverpool.

¿Cuándo y dónde juegan el Real Madrid vs. Liverpool?

Real Madrid vs. Liverpool juegan este martes 6 de abril en el Estadio Alfredo Di Stéfano el duelo de ida por los cuartos de final de la Champions League. Las acciones empezarán a las 2.00 p. m. (hora de Perú).

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Liverpool?

Para ver EN VIVO el Real Madrid vs. Liverpool, tendrás que sintonizar el canal ESPN, señal que llevará todos los detalles de este encuentro en la región de Latinoamérica.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.