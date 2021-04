LaLiga Santander se encuentra de candela luego de la agónica victoria de FC Barcelona ante Real Valladolid con gol al minuto 89 de Ousmane Dembélé. De esta manera, el equipo dirigido por Ronald Koeman trepó al segundo lugar de la tabla de posiciones y se puso a solo un punto del líder Atlético Madrid.

Sin embargo, sobre el minuto 61, una jugada marcaría la polémica durante el resto del encuentro. Y es que, en una acción de ataque de Real Valladolid, la pelota chocó directamente en la mano derecha de Jordi Alba, por lo que todos los jugadores de la visita pidieron penal de inmediato al juez del encuentro.

El árbitro consultó con los asistentes que se encargan de revisar el videoarbitraje, quienes decidieron que la mano del lateral izquierdo no ameritaba para cobrar la pena máxima. Esto no gustó para nada a los jugadores del Valladolid y hasta al propio alcalde de la ciudad, Óscar Puente.

Durante el partido, el mencionado burgomaestre utilizó su cuenta de Twitter para descargar su furia contra el colegiado que decidió no pitar penal a la mencionada jugada. “Yo creo que el árbitro debe entrar al vestuario del Barça a echarles la bronca. Por poco no ganan. No han estado a la altura de su gran labor. Ha estado muy por encima de ellos”, opinó. También, agregó: “El robo es manifiesto. Es una vergüenza inconcebible”.

Alcalde de Valladolid criticó el arbitraje tras la mano no cobrada de Jordi Alba. foto: ESPN.

Ahora, FC Barcelona comenzará a trabajar pensando en el clásico de este sábado ante Real Madrid en un duelo que podría ser clave para sus aspiraciones en LaLiga Santander. El elenco culé deberá ganar y esperar que el Atlético Madrid vuelve a tropezar en el torneo para tomar el liderato en solitario.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.