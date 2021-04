Juan Reynoso: peruano histórico

Callar bocas es un placer hoy en día para Juan Reynoso, quien sin renunciar a su estilo y haciendo oídos sordos a las críticas prematuras se ganó un lugar en la historia del fútbol mexicano. Y es que en su primera temporada como entrenador del Cruz Azul, el técnico nacional ha sido capaz de dejar su propia huella, la misma que incluso es reconocida por la prensa extranjera.

Tras vencer a Juárez por la última fecha del Torneo Guardianes 2021, el ‘Cabezón’ se convirtió en el primer DT en sumar once victorias consecutivas con el equipo en la Liga MX, con lo que estableció un récord en la historia de su club. Supero la racha de 10 victorias impuesta por el técnico Raúl Cárdenas entre 1971 y 1972.

El buen momento del Cruz Azul de Juan Reynoso acaparó portadas.

“Se dice (que es) fácil meterte a la historia como el más ganador, con tantas leyendas que ganaron todo en los 70, pero bueno, sabemos que todo se tiene que concretar con lo que estamos buscando, el título”, sostuvo el estratega en conferencia de prensa.

Cruz Azul se mantiene como único líder del torneo con 33 puntos, posición privilegiada que prácticamente garantiza su pase directo a los cuartos de final. Para Reynoso, apodado el ‘ajedrecista’ por la prensa mexicana, será vital el aporte de todos sus dirigidos en el tramo decisivo para llegar a disputar la última fase pesando en aquello que le ha sido esquivo a la institución por más de 20 años: el título. “Sabemos que en la recta final, en ese último mes, necesitamos de todos, de esos 18, 20 jugadores que tengan la idea plasmada. No me gusta individualizar los triunfos, no sería justo”, agregó.

Medios como As, Marca o ESPN cubrieron el triunfo contra Juárez.

Sin embargo, Reynoso y Yoshimar Yotún, quien lo acompaña en esta travesía en Cruz Azul, tienen un objetivo a corto plazo, pues están a solo un partido de igualar el récord absoluto en el fútbol mexicano. Durante el Clausura 2019, León llegó a los 12 triunfos seguidos (con Pedro Aquino en el equipo), marca que acecha la ‘Máquina Cementera’ y tendrá la oportunidad de lograrlo ante Chivas el próximo sábado .

“Lo que importa es seguir creciendo en los detalles. A veces la euforia del resultado hace que no preponderemos lo que hizo Juárez, nos complicaron. Necesitamos de todos, tenemos un grupo humilde”, sentenció Reynoso, el técnico peruano que ha implantado en México y en Cruz Azul un estilo –incluye la rotación– que no gusta a muchos, pero que convence al mundo con resultados favorables.

“Esto es para felicitarnos todos y disfrutar, logro histórico. Respetamos el plan”, Reynoso.

Las cifras

20 goles favor y 7 en contra en 13 fechas suma el Cruz Azul de Reynoso.

2 derrotas al inicio del torneo obtuvo Reynoso.

Cruz Azul buscará ser campeón liguero tras 23 años bajo la conducción de Reynoso

