Compañero de Diakhaby sobre el insulto racista: “Estamos con él a muerte”

Mouctar Diakhaby ha sido el protagonista del día en el mundo futbolístico y no por su actuación en el campo. El futbolista se retiró del campo en pleno partido entre Valencia y Cádiz tras acusar insultos racistas de parte de Juan Cala. Toda la escuadra Che se retiró del campo, pero volvieron ante una posible sanción y se terminó el duelo.

El resultado quedó 2-1 a favor de la visita y los murciélagos sumaron una nueva derrota en LaLiga Santander; sin embargo, esto pasó a segundo plano, debido a que el tema central fue el racismo en contra de Diakhaby . Su compañero José Luis Gayà fue entrevistado al finalizar el cotejo y respaldó al francés.

Declaraciones de José Luis Gayà sobre Diakhaby

El capitán de Valencia dijo que él y todo el plantel había decidido no jugar más ni pisar el césped ante los ataques a su compañero, pero les indicaron que podrían ser castigados con los puntos y que el mismo central galo les dijo que volvieran al terreno de juego para concluir el enfrentamiento.

“Diakhaby nos ha dicho que ha habido un insulto racista y nos hemos ido hacia dentro. Nos han dicho que teníamos que jugar porque sino nos quitaban los tres puntos o alguno más. Él nos ha pedido que jugáramos, sino no lo hubiéramos hecho”, indicó el lateral izquierdo del conjunto dirigido por Javi García.

Diakhaby se retiró del campo tras recibir insultos racistas

“Nos han dicho que o salíamos o que perdíamos tres puntos o más. Diakhaby nos ha dicho que no estaba para salir. Está hundido . Ha sido un insulto muy feo que no voy a repetir. Estamos con él a muerte . No hemos podido hablar con Cala porque ha salido al último. Estoy seguro de que le ha dicho algo. Ha sido un partido muy raro”, añadió a la cadena Movistar.

Tuit de Valencia sobre el caso de Mouctar Diakhaby

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.