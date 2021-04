Triple H es una leyenda viva de WWE y pese a ejercer un puesto gerencial en la empresa desde hace varios años, los fanáticos de la lucha libre quieren verlo de vuelta en el ring. AJ Styles, excampeón del mundo, cogió ese deseo y manifestó su deseo de enfrentarse con ‘El Juego’ en una edición futura de Wrestlemania.

Triple H no había respondido el reto, hasta ahora. En una conferencia de prensa para promocionar el evento ‘NXT Stand and Deliver’, el ‘Asesino Cerebral’ manifestó que le encantaría luchar contra ‘El Fenomenal’, pero que tiene un problema de agenda que no le permitiría prepararse adecuadamente para una lucha en Wrestlemania.

“(AJ Styles) me pregunta acerca de nuestra lucha cada vez que nos cruzamos por el pasillo, pero siempre digo lo mismo: ‘Nunca puedes llegar a estar en la forma que quieres de cara a una lucha en WrestleMania y a medida que te haces mayor es más difícil’. Hacer esto una vez al año no es fácil. Tratas de estar en la mejor forma que puedes, pero esa no es la forma que requiere una lucha en WrestleMania. Una de las primeras veces que me lo preguntó le dije: ‘No voy a decirte que no, me gustaría trabajar contigo. Sé que eres capaz de ayudarme sobre el ring’”. indicó.

No obstante, Triple H no descartó del todo la posibilidad. “No hay nada en este mundo que me gustaría más. No creo que vaya a ocurrir aunque para mí es un elogio que me lo pida. Me encantaría poder decirle que sí; no sé si podrá ser en próximas ocasiones. Si es el momento correcto y la gente cree que debería hacerse, podría ser”, expresó.

Triple H admitió que de darse este combate, podría ser el último de su carrera. Sin embargo, el trabajo que realiza al mando de NXT no le permite pensar en eso por el momento. “Ric Flair siempre me dice que tengo que volver al ring y estar en Wrestlemania y cerrar mi carrera de una manera que sea recordada y hay una parte de mí que quiere hacerlo y tener esa lucha de retiro, pero hay otra parte de mí que sabe que estoy extremadamente ocupado las 24 horas del día, los siete días de la semana y ni siquiera contempla esa posibilidad”, sentenció.

Triple H promociona ‘NXT Stand and Deliver’

Este 7 y 8 de abril, la marca de desarrollo de WWE, NXT, presenta ‘Takeover: Stand and Deliver’, el primer evento de 2 días de la marca amarilla. Io Shirai defenderá el título femenino de NXT ante Raquel González en la primera noche, mientras que la segunda tendrá como evento estelar a Finn Bálor defendiendo el campeonato de NXT ante Karrion Kross.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.