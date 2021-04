Luis Guadalupe: su video sobre la fe y la humildad que fue viral

Luis Guadalupe celebra 45 años de vida este sábado 3 de abril. Durante su etapa como futbolista, supo salir tricampeón con Universitario de Deportes (1998, 1999, 2000) y conquistar otro título con Juan Aurich (2011). El exdefensa nacional es recordado por los hinchas del fútbol peruano por sus populares frases que hoy perduran debido a su alto contenido en optimismo.

En YouTube, los videos del Cuto Guadalupe hablando sobre la “fe y humildad” continúan generando miles de reproducciones. La historia de aquella frase ocurrió después de la final contra Alianza Lima en 2011. En aquel partido, el exjugador de la selección peruana defendió la camiseta del Juan Aurich, club que se proclamó campeón nacional por primera vez en su historia.

El video viral sobre la fe y la humildad del Cuto Guadalupe

Fue el partido de desempate. Alianza Lima había dado el golpe en Chiclayo con un triunfo por 2-1. Sin embargo, el Ciclón silenció Matute con una victoria por 1-0. El duelo por el título se disputó en el Estadio Nacional y Juan Aurich se quedó con la copa tras ganar 3-1 en penales.

Cuto Guadalupe, capitán del conjunto chiclayano, brindó declaraciones a la prensa tras el título e inmortalizó sus populares frases. “ La fe es lo más lindo de la vida . La fe, el de arriba (mira al cielo), es lo más lindo de la vida. Allá los incrédulos. Yo, gracias a Dios, estoy donde estoy y es gracias a él”, inició.

“Las camisetas que defendió, las voy a defender con mi vida, más que mi pasado crema. (A mí) no me gustan las injusticias, ellos (Alianza Lima) no querían jugar a las 4, sino a las 5. Yo digo: ‘Tengo 35 años, estos muchachos tienen 20 años, terminan acalambrados y querían un par de días para recuperarse’. Tengo 35 años y quiero jugar otro partido imagínate. (…) Soberbios, soberbios”, agregó.

Mientras se dirigía al vestuario, Cuto Guadalupe soltó otra frase. “ La humildad, la humildad . Hoy voy a comer una carapulcra con sopa seca”, señaló el exjugador y desató las risas de los periodistas en el Coloso del José Díaz.

La confesión del Cuto sobre su popular frase

En una entrevista con La República en mayo del 2020, Cuto Guadalupe se confesó sobre su popular frase: “La fe es lo más lindo de la vida”.

“Lo dije en un momento muy lindo de mi carrera, la gente siempre me lo recuerda. Hay que ser leal y solidario con el prójimo, la fe abarca muchas cosas, todo tiene un propósito en la vida, a veces uno siente que se le cae el mundo y no es así”, explicó.

“La mayor felicidad de mi vida es ver a mis sobrinos no pasar el hambre que yo pasé, que se realicen como personas y tengan una mejor calidad de vida. Esa es mi satisfacción”, expresó.

