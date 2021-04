Julio ‘Coyote’ Rivera revela que está recuperándose de un cáncer

Julio Rivera fue noticia en enero de 2020 al ser detenido por conducir en estado de ebriedad, pero luego de unos días fue puesto en libertad tras acogerse al principio de oportunidad. Más de un año después, el exjugador reapareció y dio a conocer a través de las redes sociales que le diagnosticaron cáncer.

El popular ‘Coyote’ fue entrevistado por Ricardo Belmont y se pronunció acerca de esta enfermedad. Sin embargo, reveló que se lo detectaron a tiempo –en setiembre de 2020- y que se encuentra en pleno proceso de recuperación . Además, dijo que estuvo internado en una clínica local durante un mes y que viene recibiendo quimioterapias.

“Las defensas se me bajaron a raíz de la muerte de mi hijo y tras darme COVID-19. Entonces, un día me apareció un dolor a las costillas que no le hice caso por un año, hasta que llegó el momento (en el) que no me pude levantar”, sostuvo el recordado futbolista de Sporting Cristal.

Y añadió: “En los exámenes salió que tenía el mieloma múltiple, que es un cáncer que se me depositó, gracias a Dios, solamente en el hueso. No ha perjudicado otros órganos, todo está excelente. Lo bueno es que me lo encontraron en primer grado”.

Julio 'Coyote' Rivera postula al congreso de la República

También se refirió a su nueva apariencia: “Estoy con nuevo look, pero con mucha fuerza (risas). Estuve un mes en la clínica porque me han hecho un trasplante de células madres , pero la enfermedad la tengo desde setiembre del año pasado y he tenido que hacer quimioterapias”.

“Las médulas van hacer que todo el organismo vuelva a nacer, ahora estoy como un bebito recién nacido (risas). Dios me está dando una nueva oportunidad de vida”, finalizó el hermano mayor de Paolo Guerrero.

