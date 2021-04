Juan Reynoso espera coronar récord de Cruz Azul con el título de la Liga MX

En su primera temporada como entrenador del Cruz Azul, el técnico Juan Reynoso ya ha sido capaz de dejar su propia huella en el club. Tras vencer a Juárez por la última fecha del Torneo Guard1anes 2021, el ‘Cabezón’ se convirtió en el primer DT que gana 11 partidos seguidos de la Liga MX con el equipo, racha que, si bien lo alegra, espera poder celebrar con el principal objetivo en esta temporada: el título.

“Se dice (que es) fácil meterte a la historia como el más ganador, con tantas leyendas que ganaron todo en los 70, pero bueno, sabemos que todo se tiene que concretar con lo que estamos buscando: el título” , sostuvo el estratega en conferencia de prensa.

La nueva victoria le permite al cuadro capitalino mantenerse como único líder del certamen con 33 puntos, posición privilegiada que prácticamente garantiza su pase directo a los cuartos de final. Para Reynoso, será vital el aporte de todos sus dirigidos en el tramo decisivo que tendrá que afrontar Cruz Azul.

Jonathan Rodríguez le dio el triunfo a Cruz Azul sobre Juárez. Foto: Fox Sports MX

“Sabemos que en la recta final, en ese último mes, necesitamos de todos, de esos 18, 20 jugadores que tengan la idea plasmada. No me gusta individualizar los triunfos, no sería justo”, agregó el peruano.

A falta de cuatro fechas para el término de la primera fase del campeonato, el extécnico de Melgar todavía podría alcanzar un nuevo récord: igualar a León y Necaxa como los clubes con mayor cantidad de triunfos consecutivos en el torneo (12). Frente a Chivas, la próxima semana, los cementeros tienen la gran posibilidad de conseguirlo.

