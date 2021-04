Héctor Chumpitaz fue vacunado contra la COVID-19

Héctor Chumpitaz asustó a todo el Perú a inicios de mayo del año pasado tras darse a conocer que él y su esposa dieron positivo por COVID-19. Ambos fueron internados en una clínica local; después de algunas semanas se recuperaron y les dieron de alta. Luego de casi un año, el legendario deportista fue vacunado.

El otrora capitán de la selección peruana recibió una enorme cantidad de mensajes de aliento durante esa etapa. A sus 76 años, sigue formando parte del comando técnico de Universitario y fue presentado en la ceremonia virtual de la Noche Crema 2021 junto con el resto del plantel.

Héctor Chumpitaz dio positivo en COVID-19 en mayo del 2020

El recordado exdefensor acudió a las instalaciones del colegio Beethoven, ubicado en el distrito del Cercado de Lima, hizo su cola y recibió la vacuna contra el nuevo coronavirus . En las fotos se le ve acompañado de su pareja, Doña María Esther Dulanto, quien también contrajo la enfermedad el año pasado.

Esta fue la primera dosis para Héctor Chumpitaz, por lo que tendrá que volver a acudir al centro educativo para ser nuevamente inoculado. El ‘Capitán de América’ dijo que volvió a nacer al superar la COVID-19 y exhortó a todos los ciudadanos a que continúen cuidándose y respetando los respectivos protocolos.

Héctor Chumpitaz y su esposa se contagiaron del nuevo coronavirus el año pasado

“Le doy las gracias a los médicos, enfermeras, entre otros. Para mí, eso fue una alegría y me dieron fuerza para recuperarme. Quiero decirles a todos que se cuiden mucho porque esto todavía no ha pasado; puede haber una recaída y será lo más difícil. Hay que cuidarse. Les deseo fuerte a todos y, gracias a Dios, me encuentro con salud”, declaró tras ser dado de alta.

