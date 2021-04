‘Felucho’ Rodríguez: el goleador enmascarado de la Liga 1

Las primeras fechas de la Liga 1 tienen una figura que ha destacado de manera superlativa. El volante uruguayo de Carlos A. Mannucci, Felipe Rodríguez, quien es el goleador del campeonato con 4 tantos (dos dobletes consecutivos), se volvió a poner la máscara de superhéroe para contarle a La República sobre el buen momento que atraviesa y su ofrecimiento a inicios de año para volver a Alianza Lima.

¿Cómo calificarías este buen arranque en Mannucci?

Es normal que uno sobresalga por los goles, pero el día de mañana le puede tocar a otro. Yo no calificaría como mi momento, sino del grupo entero que trabaja para obtener resultados. Mi buen momento es gracias a mis compañeros que me hacen mejor jugador.

Te salió un golazo ante San Martín.

Yo jugaba mucho el fútbol 5 y me gustaba hacer esa jugada, Dioses había estado metiendo todas desde afuera en los entrenamientos, yo pensé que le iba a pegar, pero sin mirar me la pone y me sorprende, lo que salió después fue pura intuición.

¿Cómo llegan al partido por la Sudamericana?

Tenemos que remontar la serie, está difícil. Melgar nos superó y si queremos revertir tenemos que estar concentrados desde el primer momento , intentar hacer nuestro juego, anotar lo más rápido posible. No es imposible.

¿Cómo te sientes trabajando con el profesor Peirano?

Pablo es un entrenador que trabaja hasta el más mínimo detalle. Me está dando las herramientas para sentirme cómodo y este gran arranque en lo personal es gracias a él. Me da mucha confianza, me da la libertad de jugar más suelto.

¿Cuál es el objetivo de Mannucci para el 2021?

El objetivo a corto plazo es lograr la clasificación en la Copa Sudamericana. Después, a largo plazo estaría bueno coronar el año clasificando nuevamente a un torneo internacional que sería importante para el equipo y para la institución.

¿Por qué la celebración con la máscara de Batman?

Mi hijo Álvaro cumplió 2 años el sábado pasado y Batman es su superhéroe favorito , lo lleva a todos lados, mira videos, se baña con Batman, duerme con Batman, así que fue un pequeño homenaje, ya que no pude estar con él en casi todo el día.

Homenaje. Felucho’ celebró así sus goles ante la San Martín como regalo de cumpleaños para su hijo de dos años. Foto: difusión

Te amonestaron por la celebración...

Me sorprendí un poco, sinceramente no tenía idea del reglamento. Siento que puse en riesgo al equipo, fue un error mío al no saber las reglas. Pero creo que está mal amonestar por hacer ese tipo de cosas, no lo veo malo, no tiene nada que ver con política, es algo inofensivo.

¿Piensas que tu actual nivel es mejor que el que mostraste en Alianza?

Yo creo que mi nivel sigue siendo el mismo, obviamente siempre mejorando. Creo que me fue bien en Alianza y espero mantener o superar el nivel.

¿Por qué no renovaste con Alianza en el 2019?

Recuerdo que me llamó Marulanda y me dijo que el club había optado por otros jugadores para el 2020. Me sorprendió porque yo quería seguir, tenía una oferta de Israel que la venía aguantando porque yo quería renovar, pero, bueno, creo que fue una decisión conjunta entre el DT y la dirección deportiva.

¿Hubo posibilidad de volver este año a Alianza?

Estaba dispuesto a volver, pero nunca recibí un llamado. El día que descendió Alianza le mandé un mensaje a la administradora del club, le dije que estaba a disposición de volver. Me dijo que iba a pasar mis datos al director deportivo, pero después ya no hubo mayor comunicación.

¿Qué opinas del regreso de Alianza a la Liga 1?

Obviamente me gusta la idea que esté en primera. En lo deportivo, tuvieron un año negativo, pero el fútbol tiene sus reglamentos y hay que cumplirlos. Me da pena por Carlos Stein, los jugadores no se merecen eso.

¿Y sobre la llegada de Jefferson Farfán?

Tremendo, va a enriquecer al fútbol peruano en general, va a ser motivante enfrentarlo. Es un jugador que va a tener mucha presión, pero va a disfrutar mucho este momento, me imagino lo que debe estar pensando, estar nuevamente en su club, debe ser increíble. No lo conozco, pero debe estar muy contento.

¿Volverías a Alianza?

Sí, por todo lo que viví en el club, pero hoy me debo 100% a Mannucci.

