Barcelona: Griezmann revela que Messi se demora en contestar los mensajes

Si bien al principio parecía que Antoine Griezmann y Lionel Messi no congeniaban, después de dos temporadas y media ambos futbolistas se han convertido en grandes amigos. El francés, quien logró compenetrarse muy bien con el argentino tanto dentro de la cancha como fuera de ella, reveló algunas ‘ intimidades’ de la ‘Pulga’ en un divertido video publicado por el club azulgrana .

El último jueves 1 de abril, el FC Barcelona realizó una amena publicación en su cuenta de Instagram, donde el ‘Principito’ - junto a Clément Lenglet - manifestó que Lionel Messi lo ‘deja en visto’ y le contesta después de varios días.

“Ya me ha pasado dos o tres veces que le escribo y contesta al día siguiente o a los dos días”, expresó el exjugador del Atlético de Madrid. Por su parte, el defensor francés contó que le pasa lo mismo con Osumane Dembélé. “A veces le mando un mensaje a Ousmane y no me contesta”, señaló.

Mira aquí el divertido video

Ambos futbolistas también fueron consultados sobre quién es el que usa constantemente emojis o stickers a la hora de contestar en WhatsApp. “Es que tengo un amigo que se llama Henry y creo que me lo ha pegado. Por eso es que siempre contesto así”, indicó el campeón del Mundial Rusia 2018 al elegirse a sí mismo.

Barcelona se prepara para LaLiga

Los azulgranas se vienen preparando de la mejor manera para lo que será un nuevo partido por LaLiga Santander. Los dirigidos por Ronald Koeman enfrentarán al Valladolid este lunes 5 de abril en el Camp Nou para después protagonizar el clásico ante Real Madrid, en Valdebebas.

