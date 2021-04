Una nueva fecha del fútbol argentino. A partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) de este sábado 3 de abril, Boca Juniors vs. Defensa y Justicia jugarán online vía Apurogol por la jornada 8 de la Copa de la Liga Profesional Argentina. El cotejo se podrá ver por TNT Sports.

Boca Juniors, dirigido por Miguel Ángel Russo, tendrá que romper en esta fecha una racha que arrastra desde que arrancó el año: no ha ganado un partido en ‘La Bombonera’. Hasta el momento, los xeneizes tienen en casa cinco empates y una derrota, por lo que su estadio ya no se ve como un bastión invencible, más ahora en pandemia que no cuenta con público.

Por otro lado, parece que la racha negativa no solo es en su coloso, pues en este torneo el equipo azul y dorado tiene tres juegos sin victorias y viene de igualar 1-1 frente a Independiente, encuentro en el que el peruano Carlos Zambrano anotó el empate.

Con solo dos victorias en siete encuentros, Boca está obligado a ganar si desea seguir sumando en este campeonato, pero Defensa y Justicia viene de vencer en la Copa Sudamericana y no se la pondrá fácil. A pesar de que este cuadro cuenta con varios altibajos en el torneo, decidirán en el campo de juego los tres puntos.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Defensa y Justicia?

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Defensa y Justicia?

Alineación del Boca Juniors

Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo; Nicolás Capaldo, Cristian Medina o Alan Varela, Jorman Campuzano o Agustín Almendra, Frank Fabra; Mauro Zárate, Carlos Tevez y Sebastián Villa.

Alineación de Defensa y Justicia

Ezequiel Unsain; Nestor Breitenbruch, Adonis Frías y Fernando Meza; Franco Paredes, Raúl Loaiza, Tomás Martínez, Marcelo Benítez, Francisco Pizzini, Walter Bou y Eugenio Isnaldo.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión de este partido por la Copa de la Liga Profesional será por medio de Fox Sports en Argentina y en Sudamérica hispana. Otra forma de ver el Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO es conectarse a Apurogol, una web que muestra partidos de fútbol de las ligas de Argentina y varias partes del mundo en vivo y gratis. Conoce aquí cómo ingresar a ella.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO en Apurogol?

La página principal de Apurogol muestra los próximos eventos según la hora local del usuario que accede a ellos.

¿Cómo ver Apurogol online gratis?

Para ver Apurogol gratis y de manera online debes ingresar a la página https://www.apurogol.futbol/. Por otro lado, la app de Apurogol se puede encontrar en Play Store y está disponible para smartphones que tienen Android de 5.0 para adelante.