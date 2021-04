Zidane respondió sobre el posible fichaje de Erling Haaland por Real Madrid

La noticia del momento en el fútbol español es la negociación que el entorno de Erling Haaland inició con Real Madrid. Ante eso, el entrenador de los blancos, Zinedine Zidane, fue interrogado por la posibilidad de dirigir al noruego.

El director técnico francés no contempla la opción de concentrarse en otra cosa que no sea el encuentro del sábado 3 ante Eibar, pues aseguró que su concentración está puesta en la presente temporada y no en lo que podría pasar en adelante.

“Yo me canso de decirlo. Sólo pienso en el partido de mañana. Es mejor que me hagas una pregunta buena de fútbol, porque no estoy pensando en lo que va a pasar el próximo año. (…) No pienso en la próxima temporada, pienso únicamente en el partido de mañana ”, declaró en conferencia de prensa.

Ante la insistencia por el tema y la cita que los agentes de Erling Haaland habrían tenido con el presidente del Barcelona, Zidane fue tajante y repetitivo en su posición: “Cada uno aquí hace lo que quiere y lo que cree conveniente. Mi trabajo es preparar el partido con toda la gente”.

El estratega del Real Madrid se mostró entusiasta con la reanudación de competencia española, en la que buscarán sumar el único título de la temporada.

“Estamos contentos de volver a competir. Entramos en el tramo final y nos faltan 15 finales, porque queremos llegar a la final empezando por el partido de mañana. Nos espera un partido con mucha intensidad”, sentenció Zinedine Zidane.

