Renato Tapia en la élite de LaLiga: peruano es uno de los pivotes más caros

Las buenas actuaciones de Renato Tapia con el Celta de Vigo en la Liga Santander le ha servido para que su pase gane un mayor valor. Según el portal de cotizaciones y fichajes Transfermarkt, el precio del peruano se ha disparado en el mercado.

Actualmente, Tapia tiene un costo de 20 000 000 de euros, dejando atrás la cifra de 2 400 000, valor que tuvo cuando dejó Feyenoord de Países Bajos.

Línea de tiempo del valor de Renato Tapia en el mercado de pases.

Esta alza en su pase le ha permitido al ‘13′ de la selección peruana colocarse en el top 3 de los centrocampistas defensivos mejor tasados de LaLiga Santander.

En este ranking, el exjugador de Twente solo es superado por el brasileño Casemiro (Real Madrid/70 000 000 de euros) y el uruguayo Lucas Torreira (Atlético de Madrid/22 000 000 de euros).

Escalones más abajo se encuentran Igor Zubeldía (Real Sociedad), Guido Rodríguez (Real Betis), Sergio Busquets (FC Barcelona), Nemanja Gudelj (Sevilla FC), Francis Coqulin (Villarreal), Idrisa Doumbia (Huesca) e Iván Marcone (Elche).

Renato Tapia sorprendido por su valor en el mercado de pases

El jugador del Celta de Vigo fue abordado por su actual valor en el mercado de pases y se mostró incrédulo.

“Hasta que no llegue la compra oficial por 20 millones de euros o más no me la creo“, respondió Renato Tapia a Fútbol en América con notable buen ánimo, y añadió: “Sorprendido. En mi vida había visto la cantidad de números que se suelen manejar”.

