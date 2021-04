Guardiola descartó a Haaland debido a su alto precio: “No lo podemos pagar”

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, puso en duda el fichaje de un delantero que reemplace al goleador histórico, el argentino Sergio Agüero, y aseguró que, con los precios actuales del mercado, no se lo pueden permitir.

El entrenador español descartó movimientos en el próximo libro de pases del fútbol europeo y, con ello, desechó toda posibilidad de fichar al noruego Erling Haaland, del Borussia Dortmund y al inglés Danny Ings, del Southampton. Ambos atacantes han sido relacionados con los citizens tras la salida del ‘Kun’.

Erling Haaland está tasado en 180 millones de euros por el Borussia Dortmund. Foto: EFE

“Quiero ser muy claro. Vamos a buscar un reemplazo de Agüero, aunque es casi imposible que alguien iguale los números que ha tenido aquí. Hay muchas opciones de que no fichemos a un delantero para la temporada que viene. Tenemos futbolistas suficientes y tenemos jugadores interesantes en la cantera”, dijo Guardiola en conferencia de prensa previa al partido contra Leicester City por la Premier League.

“Por la situación que hay en la actualidad, es probable que no fichemos a un delantero. No sé lo que va a pasar. Con los precios actuales es imposible. No lo podemos pagar. Todos los clubes lo están pasando mal financieramente y nosotros también. Tenemos a Gabriel y a Ferran, ya hemos jugado con falso nueve”, agregó.

Hace unos días, The Sun había revelado que el Manchester City le ofrecería a Haaland un megacontrato. El medio inglés informó que el vigente campeón de la Premier League lo convertiría en el jugador mejor pagado de la historia del torneo inglés con un sueldo de 700.000 euros a la semana durante cinco años. Es decir, 36 millones por temporada y unos 182 millones en las cinco temporadas que estaría en el club.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.