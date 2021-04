River Plate vs. Arsenal EN VIVO chocan este sábado 3 de abril en partido por la fecha 8 del Grupo A de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2021. El encuentro se jugará en el Estadio Julio Humberto Grondona a las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina), con transmisión EN DIRECTO por la señal de Fox Sports Premium (Argentina) y ESPN (Latinoamérica). La República Deportes te brindará todas las incidencias y goles del compromiso.

River Plate empató sin goles ante Racing y desaprovechó la oportunidad de acercarse al líder Colón. El conjunto de Marcelo Gallardo acumula tres partidos sin perder y se ubican en el quinto lugar con 11 puntos.

En tanto, el Arsenal de Sarandí perdió 3-2 contra Argentinos Juniors y sumó siete partidos sin ganar. Los del Viaducto son coleros del grupo A con un punto de 21 posibles. Además, son el equipo con menos goles anotados y más goles encajados.

River Plate vs. Arsenal: ficha del partido

Partido River Plate vs. Arsenal ¿Cuándo juegan? Sábado 3 de abril ¿Dónde? Estadio Julio Humberto Grondona ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina) ¿En qué canal? Fox Sports Premium - ESPN

Hora del River Plate vs. Arsenal

La transmisión del partido entre River Plate vs. Arsenal empezará a partir de las 7.00 p. m. en Perú. A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Argentina: 9.00 p. m.

México: 3.30 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami): 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (al día siguiente).

¿Qué canales transmiten River Plate vs. Arsenal?

Argentina: Fox Sports Premium Argentina, ESPN, ESPN Play

Bolivia: ESPN, ESPN Play

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN Brasil, GUIGO

Chile: ESPN, ESPN Play

Colombia: ESPN, ESPN Play

Ecuador: ESPN Play

Internacional: AFA Play

México: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Paraguay: ESPN, ESPN Play

Perú: ESPN, ESPN Play

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Paramount+

Uruguay: ESPN, ESPN Play

Venezuela: ESPN, ESPN Play.

¿Cómo ver Fox Sports Premium EN VIVO?

Fox Sports Premium será uno de los canales responsables de transmitir el River Plate vs. Arsenal. No obstante, si por alguna razón no puedes acceder a esta señal, tienes la opción de seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes desde tu móvil.

Antina: 20 (SD) y 200 (HD)

Televisora Color: 62 (HD)

Telecentro: 206 (SD)

DirecTV: 604 (SD) y 1604 (HD)

InTV: 629 (HD)

Cablevisión: 123 (Digital) y 603 (HD)

Telecentro: 111 (Digital) y 1017 (HD)

TeleRed: 58 (Digital) y 128 (HD)

Disney+: 455 (SD) y 1455 (HD)

Supercanal: 131 (Digital) y 130 (HD)

Claro TV: 120 (HD)

Movistar TV: 251 (HD).

¿Cómo adquirir Fox Sports Premium para ver River Plate vs. Arsenal?

Selecciona el título que quieras ver y verifica tu suscripción de TV paga

Ingresa tu usuario y contraseña

Elige tu país, selecciona tu proveedor de TV paga y completa el proceso de verificación con los pasos indicados para comenzar a disfrutar.

River Plate vs. Arsenal: ¿dónde ver el partido del fútbol argentino?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del River Plate vs. Arsenal EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el duelo.

River Plate vs. Arsenal: posibles formaciones.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Nicolás De la Cruz; Matías Suárez, Santos Borré y Julián Álvarez.

Entrenador: Marcelo Gallardo

Arsenal: Alejandro Medina; Julián Navas, Gastón Suso, Jonathan Bottinelli, Emiliano Papa; Jesús Soraire, Alejo Antilef, Leonel Picco; Alan Ruiz, Jonathan Candia y Lucas Albertengo.

Entrenador: Sergio Rondina

