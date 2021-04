Falleció Carlos Enciso, exjefe de prensa de la ADFP

El periodismo deportivo vuelve a teñirse de luto. El exjefe de prensa de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), Carlos Enciso, falleció el pasado jueves 1 de abril, víctima del coronavirus.

Por medio de una carta, su hijo menor manifestó sus sentimientos frente a la partida de su padre y rememoró su experimentada trayectoria.

“Su sobrina y yo hemos escrito nuestro sentir, y toda la familia coincide en que vivió la mejor época del periodismo deportivo en el Perú. Disfrutó de esa bella carrera, que lo llevó a muchos lugares a llenarse de experiencias maravillosas”, subraya el mensaje.

“Desde mi uso de razón él me contaba sus historias y me hacía dormir con ellas, cada noche era un viaje diferente, un evento importante, una nota donde arriesgaba todo para lograrlo, me hablaba de la iniciativa, la calidad con la que se deben hacer las cosas, de lo feliz y apasionado que era por su carrera”, señala la carta.

Clubes de la Liga 1 expresan sus condolencias

Universitario y Alianza Lima expresaron su pesar tras el fallecimiento del reconocido periodista deportivo, Carlos Enciso. Foto: Twitter

Universitario de Deportes y Alianza Lima se pronunciaron tras la partida del reconocido periodista deportivo. “Lamentamos con profundo pesar el sensible fallecimiento del Sr. Carlos Enciso Pérez Palma, reconocido periodista deportivo. Nuestras sentidas condolencias a su familia y amigos. ¡Descanse en paz, Don Carlos!”, posteó el conjunto merengue.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Carlos Enciso, gran periodista deportivo, y expresamos nuestras condolencias a su familia, amigos y compañeros de trabajo. ¡Descansa en paz, Carlos!”, publicó Alianza Lima.

