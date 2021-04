Erling Haaland: clásico español pelea por el fichaje del joven goleador

El niño maravilla interrumpió la tranquilidad de un Jueves Santo para alborotar España. Y es que Erling Haaland hizo las cosas tan bien desde su debut que hoy con solo 20 años es la disputa preferida entre los más grandes del mundo.

Alf-Inge Haaland, padre de Erling, llegó a Barcelona en horas de la mañana acompañado de Mino Raiola, agente del jugador y buen amigo del presidente azulgrana, Joan Laporta.

Ambos fueron recogidos del aeropuerto por un hombre de confianza de Joan, por lo que las especulaciones de una reunión se convirtió en una realidad con el paso de las horas. Dos horas aproximadamente duró el primer encuentro que, según los medios de comunicación española, fue positivo. Se habló sobre el nuevo proyecto culé 2021/22 y del papel que tendría Haaland en él. Obviamente el entusiasmo del hincha azulgrana no se hizo esperar y ya soñaban verlo junto a Lionel Messi, quien deberá decidir su futuro en las próximas semanas.

Sin embargo, el caso Haaland volvió a dar un giro inesperado en horas de la tarde, pues Raiola y el padre de Erling llegaron a Madrid para reunirse con la directiva del Real Madrid, dejando en evidencia que ambos clubes quieren edificar sus proyectos en torno al actual goleador de la Champions League con diez tantos, aunque, valgan verdades, no será nada fácil cumplir con el tema económico para conseguirlo.

Un paso adelante

Barcelona deberá esperar la voluntad del jugador y una buena maniobra negociadora de Laporta para conseguir sacar a Haaland del Dortmund por una cantidad asequibles.

Real Madrid juega con la ventaja financiera, las arcas blancas tienen más liquidez y la relación del presidente del Borussia de Dortmund y Florentino Pérez es muy buena ; no obstante, nada está dicho.

El cuadro amarillo quiere retener al atacante noruego al menos una temporada más, aprovechando que su cláusula de rescisión de 75 millones de euros no se activa hasta el verano del 2022. Fue Michael Zorc, director deportivo del cuadro alemán, quien salió al frente para referirse al viaje del padre y empresario de Erling a España. “Estoy muy tranquilo, sé lo que queremos. No vamos a venderlo. No tengo nada en contra de que los dos señores quieran tomar un poco de sol en el Mediterráneo”, dijo.

¿Y si el jugador desea irse este año? El club no bajará su pretensión económica, que es de unos 150 millones de euros. Es por ello que Haaland abre el panorama y no solo escuchará las propuestas que lleguen desde España, sino también las que lleguen desde Inglaterra, pues la Premier League es también una opción, por lo que en los próximos días se reunirán con el City, United, Chelsea y Liverpool.

Las cifras

49 goles y 9 asistencias en 49 partidos suma Haaland con el Borussia Dortmund.

150 millones de euros deberá pagar el club que desee contar con el delantero.

Unidos. El padre de Haaland junto a su empresario, Raiola.

